发表的统计类文章期刊有哪些

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-28 16:37

统计这门科学有着悠久的发展历史，最早可追溯到夏禹时期，随着现代社会的发展与进步，统计的作用与意义越来越明显，与国民经济的发展息息相关，统计已经不仅仅是搜集数据整理数据了，更重要的是有了监督和信息咨询的重要作用，发表的统计类文章期刊有哪些?

《统计教育》本刊编辑部设在北京，面向全国征稿。本刊致力于成为服务全社会需要了解统计、应用统计的专业人士的平台，推动统计思想和方法在相关学术领域的应用和发展，挖掘统计思想和方法在社会经济决策中的价值。

《统计与预测》是一本统计学刊物。旨在传播统计知识，交流统计科研成果，提高本省的统计工作水平，更好地发挥统计的服务与监督作用。主要刊登有关统计与预测方面的文章，既有浓度较高的学术研究著作，也有一般的统计知识辅导和经验介绍。

《统计与信息论坛》统计科学研究杂志，创刊于1986年，是由陕西省教育厅主管、西安财经学院和中国统计教育学会高教分会联合主办的，公开发行的专业性统计类学术期刊，是中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊。本刊集学术性、知识性、实用性于一体，主要刊登有创造性、探索性、开拓性的学术论文、统计调查报告、重要学术问题的评述和学科前沿的综述。

统计类的论文写作很可能会涉及大量经济数据或图表，在引用过程中大家一定多加注意，要进行标注和说明，所引用的数据要真实、可靠、严谨，并且与论文的主题紧密相连。更多关于统计论文的写作疑问可以咨询鸣网在线客服。