经济学权威期刊的论文格式要求

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-28 15:54

经济学权威期刊的论文格式要求是什么?不论是经济学期刊还是其他类别的期刊，对论文格式的要求都是大同小异的，写过论文的作者一定不陌生，论文的格式无非题名、作者、摘要、关键词、正文、参考文献和附录等几个部分，这几个部分缺一不可，基本格式也是论文发表的基本要求，把握基本格式并不难，难的是在把握格式的基础上如何写出好的论文，如何写好经济学论文?

首先，好的选题是成功的一半，经济学论文有两种选题是比较不受认可的，篡改他人模型的选题和生搬硬套的理论选题，作者自身不去钻研不去阅读，而是搬来别人的东西，这样的论文是毫无意义的，也不可能发表的，高级别的刊物就别想了，因此选题一定要有新的点，新的论点来源于作者自己的思考与发现。

其次，经济学论文的写作一定会涉及数据与模型，引用的数据模型一定要严谨科学，并且逻辑清晰，数据的收集也是需要大家下功夫的，毕竟一些数据可能已经被大家用烂了，再去用也没多大意义，需要大家收集一些有针对性并且有一定深度的数据，这是比较合适的，论文的写作，文字要符合语法，这个是最基本的要求，但是我们很多人达不到。中文又很容易写的乱七八糟，中文的语法本身就是很松散的，有时候句子写的无穷长，读完之后你都不知道他在说什么。书写要精炼，要短句子。

把握以上几点后，写出一篇合格的经济学论文不在话下，因此，写好论文从一点一滴做起，肯定功夫必定能写出好论文。

经济学权威期刊推荐: 《财经问题研究》财经刊物，创刊于1979年，是由东北财经大学主办的学术刊物。本刊以学术性、时代性、创新性、前瞻性的风格，着重反映国家经济管理部门、研究部门、高等财经院校的专家学者探讨中国经济改革与发展过程中的热点与难点问题的成果。