高中数学教学论文发表高级刊物

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-28 15:31

高中数学的学习不同于小学初中的数学学习，有些学生在初中时期数学成绩优异，但一进入高中成绩就滑铁卢了，学生感到很困扰，学习上感到很吃力，高中数学更抽象，知识量和难度有了较大的提高，可以说和初中数学不是一个等级的，对学生的思维方式提出了更高的要求，学好高中数学需要老师的引导，高中数学教学论文发表高级刊物推荐：

《高中数学教与学》紧扣中学数学教学实际。读者对象为广大中学数学教师、中学生、数学爱好者和学生家长等。江苏省一级期刊。

《中学教研(数学)》浙江省教育杂志，是浙江省唯一一家面向中学数学教学的刊物，承蒙广大读者、作者、各级领导以及社会各界人士的厚爱和支持，自创刊以来对加强和延伸高等师范教育，提高中学各科教学发挥了重大作用，在全国中学教育界有较大影响,取得了辉煌的成绩。

《福建中学数学》福建教育杂志，创刊于1958年，是由福建省教育厅主管、福建师大数学系主办的面向中学数学教学的普及性的学术性期刊。《福建中学数学》办刊宗旨：开展中学数学教学理论研究和实践探索，介绍数学教学改革的新理论、新成果、新经验、交流数学教学的经验;探索初等数学，交流研究成果。

数学教师教学水平的提升直接关系着学生的学习效果，论文的写作其实也是一种提升教学水平的方式，教学论文本身就是对平日教学实践的总结，通过这一总结教师会发现自身的长处与不足，这就是一种提升和进步。