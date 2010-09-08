云南省发表文章的杂志社有哪些

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-28 15:03

有作者咨询到云南省发表文章的杂志社有哪些?其实每个省份的刊物数量都挺多，各个级别的都有，大家发表论文用途可能不尽相同，有的是为了毕业，有的是为了职称，而有的是为了搞科研，但不论哪种用途，大家的目标是一致的，就是能尽快见刊，选对刊物至关重要，来看看云南省可以发表的刊物:

《云南中医》中医学期刊投稿，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的教育方针和“双百方针”，理论联系实际，开展教育科学研究和学科基础理论研究，交流科技成果，促进学院教学、科研工作的发展，为教育改革和社会主义现代化建设做出贡献。

《中共云南省委党校学报》坚持为社会主义服务的方向，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，贯彻“百花齐放、百家争鸣”和“古为今用、洋为中用”的方针，坚持实事求是、理论与实际相结合的严谨学风，传播先进的科学文化知识，弘扬民族优秀科学文化，促进国际科学文化交流，探索干部教育、教学及管理诸方面的规律，活跃教学与科研的学术风气，为教学与科研服务。

《云南电力技术》是由云南电网公司与云南省电机工程学会主办，云南电力试验研究院承办，国内外公开发行，与国内同类期刊进行交换的综合性技术刊物，主要刊登省内外电力生产、基建、科研、设计的先进经验和成果为主，辅以理论性探讨，事故分析、反事故技术措施、科技信息等。

刊物众多，作者应当根据自己的情况选择刊物，量力而行，一般的本科毕业论文和职称评审发表省级或是国家级就可以了，更多云南省的优秀刊物可以登陆鸣网查询。