云南省发表文章的杂志社有哪些
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-28 15:03
有作者咨询到云南省发表文章的杂志社有哪些?其实每个省份的刊物数量都挺多，各个级别的都有，大家发表论文用途可能不尽相同，有的是为了毕业，有的是为了职称，而有的是为了搞科研，但不论哪种用途，大家的目标是一致的，就是能尽快见刊，选对刊物至关重要，来看看云南省可以发表的刊物:
《云南中医》中医学期刊投稿，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的教育方针和“双百方针”，理论联系实际，开展教育科学研究和学科基础理论研究，交流科技成果，促进学院教学、科研工作的发展，为教育改革和社会主义现代化建设做出贡献。
《中共云南省委党校学报》坚持为社会主义服务的方向，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，贯彻“百花齐放、百家争鸣”和“古为今用、洋为中用”的方针，坚持实事求是、理论与实际相结合的严谨学风，传播先进的科学文化知识，弘扬民族优秀科学文化，促进国际科学文化交流，探索干部教育、教学及管理诸方面的规律，活跃教学与科研的学术风气，为教学与科研服务。
《云南电力技术》是由云南电网公司与云南省电机工程学会主办，云南电力试验研究院承办，国内外公开发行，与国内同类期刊进行交换的综合性技术刊物，主要刊登省内外电力生产、基建、科研、设计的先进经验和成果为主，辅以理论性探讨，事故分析、反事故技术措施、科技信息等。
刊物众多，作者应当根据自己的情况选择刊物，量力而行，一般的本科毕业论文和职称评审发表省级或是国家级就可以了，更多云南省的优秀刊物可以登陆鸣网查询。
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我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
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《人民论坛 》核心期刊级别：北大核心
周期：半月刊
国内刊号:CN 11-2961/D
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《煤炭技术》级别：北大核心
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国内刊号:CN 23-1393/TD
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单位：黑龙江科技学院 哈尔滨煤矿机械研究所主办《煤炭技术》
《中国基层医药》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 34-1190/R
国际刊号:ISSN 1008-6706
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《职教论坛》级别：北大核心
周期：旬刊
国内刊号:36-1078/G4
国际刊号: 1001-7518
单位：江西科技师范学院主办《职教论坛》