江西省核心期刊有哪些
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-25 16:15
发表核心刊物对于作者自身来说，是大有益处的，如果是研究生或是本科生，对将来求职可以加分不少，有些用人单位比较注重学术研究，而如果是职场人士，那就更不用说了，有些职称的晋升明确要求发表核心刊物，而有些对自己要求比较严格人也会主动发表核心刊物，这对自身的学术水平来说确实可以提高不少，江西省核心期刊有哪些?
《江西社会科学》江西省期刊，创刊于1980年，是江西省社会科学主办的综合性学术理论刊物，所刊发的文章注重理论性、学术性、原创性。在学术界影响较大，所刊发的文章被引用率和转载率都居全国同类刊物前列。
《江西理工大学学报》以自然科学为主，包括社会科学的综合性学术期刊，其办刊宗旨是：以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，坚持“三个面向”和“双百”方针，广泛开展学术交流，活跃学术氛围，为学校的教学、科研服务。
《江西医学院学报》是一份医学综合性学术期刊，创刊于1956年11月。1981年起改公开发行，1993年第2期开始向国外发行。现刊为双月刊。主旨为反映学院医疗、教学和科研水平，注重学术质量和社会效益，积极为繁荣医学事业服务。
虽说发表核心刊物大有益处，但是也并非人人都能发表，发表核心刊物对作者自身的学识水平要求很高，作者必须对研究领域有独到的见解，有创新思维，并且核心刊物的审核是相当严格的，即便被录用可能也会经历漫长的反复修改的过程，想要发表的作者要有个心理准备，并提早做准备工作。
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