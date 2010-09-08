护理副高职怎样发表论文

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-25 15:49

护理副高职怎样发表论文?建议大家评审正高副高职称最好发表核心刊物，即便没有要求，发表核心刊物会为参评者增加一个大的砝码，如果只是发表省级或是国家级当然没有什么不妥，也可以为参评者加分，但是远不如发表核心刊物来的作用大，我们来看看护理副高职的具体论文要求：

具备下列条件之一即可：

(一)出版著作1部以上(主要作者或主编、副主编)和在省级以上专业期刊发表论文1篇以上;

(二)出版著作1部以上(主要编著者)和在省级以上专业期刊发表论文2篇以上;

(三)在省级以上专业期刊发表论文3篇以上;

(四)在省级以上专业期刊发表论文2篇和在省级以上学术会议宣读论文2篇以上;

(五)在省级以上专业期刊发表论文1篇和在省级以上学术会议宣读论文2篇以上(本款只适用于县或多镇医疗卫生单位的人员)。

无论发表省级国家级还是核心刊物，选择刊物都是很关键的一个环节，也决定着参评者的文章能否顺利见刊，那么什么样的刊物是应该选择的刊物呢?总结一句话，适合自己的刊物就是最好的刊物，怎么才算适合自己?这就要参评者结合自己的实际情况来考虑了，比如，职称的要求、自己的研究方向、论文的水平以及提交材料的时间等等因素都要考虑进来，为大家推荐护理类期刊，做个参考：

《护理管理杂志》是由北京军区联勤部卫生部主管，北京军区总医院主办的国内外公开发行的护理管理学术期刊，国内刊号CN：11-4716/C;国际刊号ISSN：1671-315X，邮发代号：82-926。中国科技论文统计源期刊(中国科技核心期刊)，全军优秀医学期刊、《CAJ-CD规范》执行优秀期刊。

《护理实践与研究》杂志是新闻出版署批准的护理学术综合性期刊。国际刊号ISSN1672-9676，国内刊号CN13-1352/R，国内外公开发行。自2004年12月创刊至今，《护理实践与研究》杂志在河北省新闻出版局领导下，面向全国150万名护士，坚持社会主义办刊方向，严格执行党和国家的出版方针、政策，突出质量办刊，坚持诚信公正、细节独慎、严格质量、以质取文、雕塑精品的品牌之路，期刊综合质量不断提高。