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医学评中级职称发表刊物

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-25 15:19

 　　医生的晋升离不开职称论文，不同级别的职称论文要求不同，级别越高，职称论文的要求也就越高，但无论要求是什么，发表论文都是必须达到的标准，医学评中级职称发表刊物有哪些?

　　《医师在线》杂志，2013年正式创刊，是国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所主管，国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所主办、国内外公开发行的综合性医学期刊，省级期刊，中文，国际标准大16开，国内统一刊号：CN：44-1700/R，国际统一刊号：ISSN1671-8725。

医师在线

　　《中外医疗》杂志是国家卫生部主管的、卫生部医院管理研究所主办的专业性学术期刊，国际标准刊号：ISSN1674-0742，国内统一刊号：CN11-5625/R;《中外医疗》面向全国各地邮局公开发行，深受各医疗机构科研人员、管理人员、医疗事业单位工作人员、医学院校的师生以及关注医疗卫生事业发展的广大爱好者所喜爱。

中外医疗

　　《新中医》杂志创办于1969年10月，1972年经卫生部批准，正式向全国公开发行，当时为双月刊，1981年改为月刊，并正式向国外公开发行，为全国最早向国外发行的中医期刊。是由中华人民共和国国家中医药管理局主管、广州中医药大学主办的一份国家级综合性中医药科技期刊。

新中医

　　以副高级职称为例，要求在国家级学术刊物公开发表研究方向一致的专业学术论文1篇，或者在省级以上学术刊物公开发表研究方向一致的专业学术论文2篇以上，二者满足一条就可以。医学论文的发表比其他行业的论文发表要难一些，而大多数医务工作者平日工作繁忙，可能无暇估计论文写作，提醒大家，职称论文一定认真对待，尤其医学论文，在进行论文写作前了解论文的要求对成功发表论文有一定的帮助。

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