中级机械工程师论文认可什么刊物

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-25 14:52

中级机械工程师是职称，机械工程师一般分为三个级别，初级机械工程师、中级机械工程师、高级机械工程师，中级机械工程师就是其中之一，除了职称机械工程师还有相关的资格考试，比如国际注册机械工程师就是一种职业资格考试，大家注意区分，机械工程师职业资格参加相关的统一考试就可以了，而职称是需要工作达到一定年限申报的，中级机械工程师论文认可什么刊物?

《筑路机械与施工机械化》(月刊)创刊于1984年，是由长安大学主办的刊物。当时，我国高等级公路刚刚起步，公路施工机械和施工工艺还处于原始阶段，交通部在这方面没有一个指导性的刊物，这样，由当时西安公路学院(后更名为西安公路交通大学即现在的长安大学)孙祖望教授提议、命名并任主编的技术性刊物《筑路机械与施工机械化》杂志创办了，由交通部主管，西安公路学院主办，她是交通部机械与施工方面的唯一期刊。

《机械工业信息与网络》(双月刊)杂志以"推进企业信息化，服务机械制造业"为宗旨，扎根于现代制造业，沟通IT技术厂商，搭建畅通信息之桥，筑起合作与交流平台。杂志栏目设置：本刊报道、专家访谈、信息化论坛、调研、方案推介、应用与分析、网络·安全、电子商务、企业采风、政策、动态资讯等。杂志精心选题策划，深度报道解析，形成内容优势与特色;诠释机械制造业信息化建设的方方面面，以价值回馈读者。

《中国机械》工程师职称论文，始创于1982年北京，现由中国工业经济联合会、中国工业报社主管。2012年迎来创刊30年周年华诞，并开启了杂志专业、细分、国际化新征程这是一本中国的机械王国权威杂志，一本分享机械行业经验的杂志。

中级机械工程师论文发表在省级或省级以上的刊物就可以，篇数2篇左右就可以，字数控制在3000-5000字，中级职称论文发表难度不大，更多适合机械工程师发表的刊物可以登录鸣网查询。