语文核心期刊有哪些

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-24 16:16

语文教师撰写语文教学论文时应该可以发现，语文论文是需要有较强的实践性的，比其他类别的职称论文实践性都要强，因为语文论文的写作就是来源于教师平日的语文教学，是对语文教学工作的总结和提炼，并从中发现问题解决问题，但是语文论文又不是一般的教学总结，教学总结属于工作报告，语文核心期刊有哪些?

《中国语文》主要刊登：汉语现状、历史以及应用、实验等的调查和研究，语言理论、语言政策的研究，汉语教学、汉外对比研究，语言学和其他学科交叉课题的研究，汉字现状、历史以及应用调查和研究，语言文字著作的评论文章等。

《民族语文》杂志1979年创刊，是中国民族语言学界的权威刊物。本刊以马列主义为指导思想，提倡实事求是和学术上的自由讨论。以中国诸语言的事实为主要研究对象，促进我国民族语言科学的发展为我国社会主义现代化建设服务。

《外国语文》认真学习贯彻执行“百花齐放、百家争鸣”的方针，积极组织开展科研问题的深入讨论，支持学术理论的探索、创新和不同观点、不同流派在学术研究上的自由争鸣，努力创造一种民主平等、相互切磋、共同进步的学术氛围，刊物质量不断提高，影响不断扩大。

核心期刊发表颇有难度，语文类的核心刊物也不例外，不论难度有多达，任何一本刊物都是青睐高水平的论文的，有些人会说文章投稿后都没有回应，或是很长时间才有回应，如果投稿的文章是一篇高质量的文章，即便是核心刊物也很可能不出一周时间就会收到杂志社的主动联系，因此，想要发表核心刊物还是要在论文质量上下功夫。