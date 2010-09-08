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药师职称论文需要多少钱

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-24 15:50

 　　药师职称论文多少钱?不论是药师职称论文还是其他行业的职称论文发表，都是需要支付版面费的，免费发表的期刊越来越少，杂志社也是要生存的，就作者自身来说，职称论文发表又是必过的一关，关乎自己今后的职业发展和薪资待遇，所以支付一些费用也是要发表的，那么具体的费用是多少呢?

广西中医药大学学报

　　一般在非核心期刊发表多是800至1000元，省级或是国家级的一般期刊500至800元就能搞定了，而核心刊物的发表费用就高得多了，基本都在万元以上，而且发表是很有难度的，因此我们建议普通的职称评审发表省级和国家级就可以，没有特殊要求的不建议发表核心刊物，核心刊物耗时长费用高，而且录用率比较低，忙活一两年到最后没有发表的情况可不是没有，当然，如果作者具备发表核心刊物的实力当然可以发表，但是要做好持久战的准备，更多关于论文发表费用的问题可以直接咨询鸣网客服。

　　药师职称论文发表期刊：《广西中医药大学学报》广西医药期刊，创刊于1998年，由广西中医学院主办。本刊主要反映广西中医学院及全国中西医药科研、临床与教学、管理的新成果的高校学报。内容涉及中医、西医及其他社会科学、自然科学领域。既是名老中医、专家学者的讲台，又是中医药新秀的天地。热诚欢迎国内外中西医药工作者投稿。

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