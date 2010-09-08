药师职称论文需要多少钱
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-24 15:50
药师职称论文多少钱?不论是药师职称论文还是其他行业的职称论文发表，都是需要支付版面费的，免费发表的期刊越来越少，杂志社也是要生存的，就作者自身来说，职称论文发表又是必过的一关，关乎自己今后的职业发展和薪资待遇，所以支付一些费用也是要发表的，那么具体的费用是多少呢?
一般在非核心期刊发表多是800至1000元，省级或是国家级的一般期刊500至800元就能搞定了，而核心刊物的发表费用就高得多了，基本都在万元以上，而且发表是很有难度的，因此我们建议普通的职称评审发表省级和国家级就可以，没有特殊要求的不建议发表核心刊物，核心刊物耗时长费用高，而且录用率比较低，忙活一两年到最后没有发表的情况可不是没有，当然，如果作者具备发表核心刊物的实力当然可以发表，但是要做好持久战的准备，更多关于论文发表费用的问题可以直接咨询鸣网客服。
药师职称论文发表期刊：《广西中医药大学学报》广西医药期刊，创刊于1998年，由广西中医学院主办。本刊主要反映广西中医学院及全国中西医药科研、临床与教学、管理的新成果的高校学报。内容涉及中医、西医及其他社会科学、自然科学领域。既是名老中医、专家学者的讲台，又是中医药新秀的天地。热诚欢迎国内外中西医药工作者投稿。
下一篇：语文核心期刊有哪些
精品阅读推荐
- 12016-11-24语文核心期刊有哪些
- 22016-11-24药师职称论文需要多少钱
- 32016-11-24发论文是月刊好还是半月刊好
- 42016-11-24文学发论文的月刊有哪些
- 52016-11-23研究生有没有必要发普刊
- 62016-11-23高工评审论文对期刊有什么要求
- 72016-11-23语言学方向的论文可以发表在哪些期刊上
- 82016-11-23适合发教研论文的期刊有哪些
- 12014-11-18核心期刊和C刊的区别
- 22015-05-26论文相似度要小于多少才可以发表
- 32016-02-012016年广西中小学教师职称评审要求有哪些
- 42014-12-23毕业论文副标题和分标题怎么写
- 52015-06-23一篇论文可以有两个通讯作者吗？
- 62015-04-102015年核心期刊目录什么时候公布
- 72014-12-17毕业论文撰写实证分析都有哪些
- 82015-07-23科技视界是不是核心期刊？
- 12016-11-24油菜常见病害的特点与治疗方法
- 22016-11-24叶面肥与生物菌肥施用工艺
- 32016-11-24函数教学中如何利用图形图像
- 42016-11-24教学方法个性化的实现途径与方法
- 52016-11-24如何建立中等职业学校教研工作体系
- 62016-11-24园林招投标策略管理的特点
- 72016-11-24企业人力资源管理模式的创新
- 82016-11-24工程项目建设全寿命周期管理方法
- 12016-01-27施工技术投稿探讨电网继电保护发展趋势及综合自动化系统
- 22016-01-27论文发表省级期刊投稿以学习活动为中心的网络学习活动个案研究
- 32010-09-08我国建筑类专业大学毕业生的就业形势分析
- 42016-01-26法律期刊投稿困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨
- 52016-01-27教师征稿范文数字彩虹工程(DRP)促进差异化发展
- 62012-07-24大学生兼职现状分析及对策研究
- 72012-12-29FCGK-1型强效防蜡导流装置在濮城油田的应用
- 82014-03-27房地产业对我国国民经济的影响分析
优质论文推荐更多>>
电网是一个整体，因此面对这个庞大的整体，想要得到其及时的完整的信息不是那么容易的，当然，随着我国科技的不断进步，利用其一、二次设备信息慢慢的变成了可能。本文是一篇施工技术投稿的论文范文，主要论述了电网继电保护发展趋势及综合自动化系统。
我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
优质期刊推荐
- 1省级文化时空
- 2省级新安全东方消防
- 3省级现代人才
- 4省级辽宁省社会主义学院学报
- 5省级剑南文学(经典教苑)
- 6省级东南亚之窗
- 7省级江苏食品与发酵
- 8省级灾害与防治工程
- 1学报《辽宁农业职业技术学院学报》
- 2学报《重庆工贸职业技术学院学报》
- 3学报《辽宁行政学院学报》
- 4学报《内蒙古财经大学学报》
- 5学报《安徽职业技术学院学报》
- 6学报《广西财政高等专科学校学报》
- 7学报《北京石油化工学院学报》
- 8学报《中国石油大学胜利学院学报》
核心期刊推荐
-
纺织导报级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:11-1714/TS
国际刊号:1003-3025
单位：中国纺织信息中心纺织导报
党的文献级别：南大核心
周期：双月刊
国内刊号:11-1359/D
国际刊号:1005-1597
单位：中共中央文献研究馆党的文献
日本学刊级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:11-2747/D
国际刊号:1002-7874
单位：中国社会科学院日本研究所日本学刊
中国有色冶金级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:11-5066/TF
国际刊号:1002-8943
单位：中国有色工程设计研究总院中国有色冶金
-
中国有色冶金级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:11-5066/TF
国际刊号:1002-8943
单位：中国有色工程设计研究总院中国有色冶金
中国中医骨伤科杂志级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:42-1340/R
国际刊号:1005-0205
单位：中国中医药学会中国中医骨伤科杂志
古籍整理研究学刊级别：南大核心
周期：双月刊
国内刊号:22-1024/G
国际刊号:1009-1017
单位：东北师范大学古籍整理研究所古籍整理研究学刊
国外社会科学级别：南大核心
周期：双月刊
国内刊号:11-1163/C
国际刊号:1000-4777
单位：中国社会科学院国外社会科学
-
《人民论坛 》核心期刊级别：北大核心
周期：半月刊
国内刊号:CN 11-2961/D
国际刊号: ISSN 1004-3381
单位：人民日报社主办《人民论坛 》核心期刊
《煤炭技术》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 23-1393/TD
国际刊号:ISSN 1008-8725
单位：黑龙江科技学院 哈尔滨煤矿机械研究所主办《煤炭技术》
《中国基层医药》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 34-1190/R
国际刊号:ISSN 1008-6706
单位： 中华医学会主办《中国基层医药》
《职教论坛》级别：北大核心
周期：旬刊
国内刊号:36-1078/G4
国际刊号: 1001-7518
单位：江西科技师范学院主办《职教论坛》