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发论文是月刊好还是半月刊好

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-24 15:28

 　　发论文是月刊好还是半月刊好?月刊就是每月出版一期，半月刊就是每月出版两期，关于这个问题，其实二者并没有什么本质的区别，无论是半月刊还是月刊，与季刊或是半年刊相比时效性都是比较强的，至于选择月刊还是半月刊发表，要根据作者自己的实际需求了，一般半月刊基本都是普刊了，很少有核心刊物是半月刊的，月刊就有一部分是核心刊物了，作者根据自己的需求选择适合自己的刊物。

发论文是月刊好还是半月刊好

　　月刊还是半月刊对论文的见刊当然是有一定影响的，半月刊相比月刊可能更快见刊，毕竟一个是半月出版一期一个是一个月出版一期，但其实相差无几，作者如果真的很着急选择半月刊可能会更快一些，但也不绝对，因为在论文发表的过程中杂志社可能也会遇到一些突发状况，稿件的安排可能就会受影响，建议作者提前向杂志社了解清楚，同时也建议大家为了避免把发表论文搞得太过仓促，不妨提前做准备，太过仓促可能会欲速则不达，如果真的遇到一些状况很可能会耽误评审的进行。

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