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文学发论文的月刊有哪些

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-24 15:04

 　　文学论文的发表常常难住不少文学爱好者和从事文学相关工作的专业人员，一方面是写作，另一方面就是投稿了，很多作者在投稿时犯了难，我们建议大家刊物的选择要考虑自己搜参评的职称级别或是自己的职业发展需求，选择几本意向刊物，再仔细了解进行进一步的筛选，最终确定目标刊物，文学发论文的月刊有哪些?

　　《北京文学》20世纪90年代末，刊发起的“忧思中国语文教育”等一组文章，则引发了中国文学界、文化界乃至教育界的长时间热烈讨论。进入新世纪以来，《北京文学》及时把握市场经济时代的脉搏和读者阅读需求的变化，锐意改革，使刊物的内容更多地面向大众，突出了作品的时代感、现实感、大众性和可读性，全面刷新版面、更新内容，引起文学界的广泛关注和广大读者的欢迎。

北京文学

　　《史学月刊》发表高水平的史学研究成果。尤其欢迎史学理论、史学评论、社会史、城市史、乡村史、生态环境史、文化史、学术史、电脑与史学应用、新资料的发掘与研究等方面的优秀稿作。《史学月刊》被北大1992版核心期刊、北大1996版核心期刊、北大2000版核心期刊、北大2004版核心期刊、北大2008版核心期刊，中国人文社会科学核心期刊要览(2008年版)收录。

史学月刊

　　《诗歌月刊》办刊方向以“专题策划”为主旨迄今推出“博客专刊”“中国诗歌地理专刊”“安徽新诗阵线合刊”“中间代诗歌理论合刊”“中国文艺复兴特大号”“十大新锐诗歌批评家合刊”“中间代诗人21家合刊”“中国新诗90年90家合刊”等在诗界内外反响强烈被视为官刊民办的典范.

诗歌月刊

　　文学论文一般都是对作品或是作家的文学特色、文学价值进行探讨与分析，并结合文学理论知识，想要写好文学论文需要大家对文学理论知识有深刻的把握，需要大家有宽广的思路与独到的见解，平时多多阅读优秀的文学作品是必须的。

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