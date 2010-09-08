研究生有没有必要发普刊
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-23 16:25
研究生有没有必要发普刊?研究生如果是发表毕业论文，发表普刊恐怕远远不够，研究生论文与本科论文有着很大的不同，不论是篇幅、学术含量还是文献的引用等等方面都有很大不同，如本科论文三五千字就可以搞定，而研究生论文多数都在三四万字左右，文献的引用也有比较高的要求，分为一级文献、二级文献等，而本科论文对文献引用不作要求，总的来说就是研究生论文是有一定深度的，而本科论文相对比较浅显，研究生教育和本科教育的培养目标本来就同，研究生该向哪些刊物投稿呢?
如果是为了评奖学金，那么发表普刊是可以的，如果是研究生毕业论文建议大家发表sci或是ei，cssci也是可以的，平时做学术研究最好也发表这些级别的刊物，国内的核心期刊也是可以发表的，现在有许多用人单位对这个也是比较看重，论文的发表与否，质量是关键，大家可以在平时隔段时间就对自己的学术研究做个总结，简单梳理一下，这样的总结对论文的写作是大有益处的，长久坚持下来，写论文就会成为你信手拈来的事情，写下来酣畅淋漓并且颇具成就感。
研究生发表期刊推荐：《财经理论研究》财经杂志投稿，1980年创刊。是综合性学术刊物。主要反映该院有关学科的教学经验和科研成果。该刊是紧密结合内蒙古的地区特点、经济特点和民族特点，研究在新的历史阶段中内蒙古自治区所面临的财经理论问题，探讨民族地区四化建设中财经工作的特殊规律性，提出有科学根据的建议，为发展内蒙古的科学文化事业献计献策。
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