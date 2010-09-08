高工评审论文对期刊有什么要求

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-23 15:45

高工论文的发表相比较中级职称论文要稍具难度一些，高工论文建议大家将字数控制在5000字左右，太长或是太短都不好发表，摘要字数控制在300-500字左右，文中引用和借鉴他人的学术成果或是数据资料应当加以注明，并且注明原作者文章的名称页码日期等信息，在申报时，要用A4纸、宋体4号字打印，并按照编写格式的项目顺序装订，除此之外，高工评审论文对期刊有什么要求?

高工论文发表的刊物省级和国家级就可以，一般的高工发表要求也是要求发表省级或是国家级，也有少部分要求发表核心，一般没有特别要求的，建议大家发表省级和国家级就可以，竞争激烈的话多发表几篇就可以，核心刊物耗时长费用高，没有时间和精力的作者不建议发表，省级和国家级发表比较快，难度也不算高，是大部分人评职称选择刊物的首选，如果作者时间充裕，也愿意通过发表核心刊物来提升自己，那么发表核心论文也未尝不可。

高工论文发表刊物推荐： 《塑胶工业》它专门报导国内外的最新塑料技术、生产工艺及市场趋势。还为国内塑料机械设备、机械配套件、塑料制品厂商免费报道公司喜讯、技术和产品特性为一体的权威专业杂志。由行业协会和大专本科院校提供的最新技术文章。 每期以(名人堂)栏目报道中国大陆、香港、台湾及国外优秀企业的董事长、总经理、技术厂长，介绍他们创业历程、优质的管理、独特的技术、服务等。