语言学方向的论文可以发表在哪些期刊上

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-23 15:22

语言学是一门研究语言科学规律、结构和发展的独立学科，语言有着非常古老的发展历史，语言在人类的发展历程中也扮演着重要角色，是人们沟通交流的工具，反映了人类文明的进步与发展，现如今也有不少学子选择了语言学这个专业，不论是语言学专业的学生还是从事语言学相关的科研工作者或是教育工作者，都会面临论文写作与发表的问题，语言学方向的论文可以发表在哪些期刊上?

《南开语言学刊》语言论文发表期刊，的宗旨是架起一座学术的桥梁，建立一个沟通的管道促进语言学各分支学科(汉语言文字学、中国少数民族语言学、外国语言学、语言学与应用语言学)的交流，促进南开语言学科与国内外同行的学术交流，使语言学研究与时俱进，在新的世纪走向新的辉煌。

《当代语言学》为中国社会科学院语言研究所的学术性刊物之一。它是由《国外语言学》易名而来，而《国外语言学》又是从《语言学资料》(系《中国语文》附属刊物)和《语言学动态》发展而成。几番易名反映了几代学人承前启后、继往开来的一个探索过程。

《古汉语研究》于1988年12月创刊。《古汉语研究》继承我国“朴学”的优良传统，熔古今中外于一炉的兼蓄方针，注重现代语言学理论和方法，以学术创新为生命，以不同学术观点的争论为学术进步的动力，尊崇学术自由，实行学术平等，设有文字、音韵、训诂、语法、词汇、修辞、古籍整理、古汉语教学、书评等栏目。

语言学论文的写作可以从理论语言学、应用语言学、话语分析等方面进行选题写作，但是语言学的写作并不容易，需要作者自身对语言学有更深层次更系统的把握才行，写作前不妨先和导师或是前辈们交流一下，再决定着手写作。