适合发教研论文的期刊有哪些

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-23 14:51

教研论文是教师结合自己的教学实践，将一些教学理论融入其中，分析在教学工作中遇到的问题，解决问题的思路和方法，以及对未来教学工作的规划，可以说，教研论文是教师教学工作的总结，完成教研论文也是教师提升教学水平的过程，教师的晋升就更加需要教研论文了，适合发教研论文的期刊有哪些?

《课程教材教学研究》(教育研究)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的教育方针和“双百方针”，理论联系实际，开展教育科学研究和学科基础理论研究，交流科技成果，促进学院教学、科研工作的发展，为教育改革和社会主义现代化建设做出贡献。获奖情况：2006年荣获“云南省优秀社科期刊”。

《小学教学研究(理论版)》杂志社创刊于1980年，至今已走过了30多个春秋，出版杂志470期。她伴随着战斗在教育一线的千百万辛勤园丁们共渡风雨，共同成长。同时，也见证了30多年来中国小学教育在改革发展道路上的艰辛与坎坷、成就与辉煌。

《教师教育论坛》自2007年开始。本刊哲学社会科学版扩展刊期为月刊，全年出版12期。其中双月号(2、4、6、8、10、12)各期为综合性学术类内容，刊载各类高校教师、研究生及各类学术研究人员的学术论文及研究成果，其学科涵盖政治、法律、经济、中文、教育、英语、历史等各人文社会科学专业。

教研论文的写作可以将教师自身的教学经验与社会需求紧密结合起来，这对推动我国教育事业的发展至关重要，撰写教研论文也是教师必备的技能之一，更多关于教研论文的写作问题可以登陆鸣网进行咨询。