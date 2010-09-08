农业国家级杂志有哪些
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-22 16:24
农业的发展需要农技人才的技术支持，农业一直都是我国发展规划中的重中之重，相应的，农业类职称制度的评审也在不断完善，农业类的职称也越来越受到社会的认可与重视，农业技术人员想要晋升在职业发展中不断进步就必须通过职称评审这种渠道，职称论文就是必不可少的，农业国家级杂志有哪些?
《农业科研经济管理》坚持以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，以宣传、交流科技体制改革，特别是农业科研经济管理体制及运行机制改革的理论、思路、措施、方法与经验为重点，着重刊登农业科研经济管理理论的最新研究成果，报导农业科研经济管理建设的实践与经验。
《农业与技术》国家级农业期刊，杂志创刊于1980年，由中国科技期刊编辑学会、吉林省科学技术信息研究所主办，农业与技术杂志社编辑出版的国家级农业综合性刊物。本刊国内统一刊号：CN22-1159/S，国际标准刊号：ISSN 1671-962X，广告经营许可证：吉工商广字01028。
《农业部管理干部学院学报》农业管理杂志，创刊于2010年7月，由中华人民共和国农业部主管，农业部管理干部学院主办。本刊办刊宗旨是：研究“三农”工作，推广科学管理，服务“三农”发展。办刊方针是：发表“三农”研究成果，交流“三农”工作经验，提供政策决策参考，探索农业干训规律，展示干部创新能力。
农业类的刊物数量还是比较多的，各个级别的都有，农业技术人员的选择范围还是比较广的，大家可以多多了解目标刊物，了解刊物的风格和喜好，再着手写作，想了解更多的农业刊物可以登录中国鸣网进行搜索与查询。
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我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
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