中国鸣网
期刊政治法律教育文学
医学经济科技电子农业
论文政治法律教育文史艺术医学
理工电子信息农业城市建筑经济
期刊库科学工程农业
哲学社会信息经管
新闻行业
专题公告
您当前的位置：首页 > 期刊论文百科问答

农业国家级杂志有哪些

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-22 16:24

 　　农业的发展需要农技人才的技术支持，农业一直都是我国发展规划中的重中之重，相应的，农业类职称制度的评审也在不断完善，农业类的职称也越来越受到社会的认可与重视，农业技术人员想要晋升在职业发展中不断进步就必须通过职称评审这种渠道，职称论文就是必不可少的，农业国家级杂志有哪些?

　　《农业科研经济管理》坚持以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，以宣传、交流科技体制改革，特别是农业科研经济管理体制及运行机制改革的理论、思路、措施、方法与经验为重点，着重刊登农业科研经济管理理论的最新研究成果，报导农业科研经济管理建设的实践与经验。

农业科研经济管理

　　《农业与技术》国家级农业期刊，杂志创刊于1980年，由中国科技期刊编辑学会、吉林省科学技术信息研究所主办，农业与技术杂志社编辑出版的国家级农业综合性刊物。本刊国内统一刊号：CN22-1159/S，国际标准刊号：ISSN 1671-962X，广告经营许可证：吉工商广字01028。

农业与技术

　　《农业部管理干部学院学报》农业管理杂志，创刊于2010年7月，由中华人民共和国农业部主管，农业部管理干部学院主办。本刊办刊宗旨是：研究“三农”工作，推广科学管理，服务“三农”发展。办刊方针是：发表“三农”研究成果，交流“三农”工作经验，提供政策决策参考，探索农业干训规律，展示干部创新能力。

农业部管理干部学院学报

　　农业类的刊物数量还是比较多的，各个级别的都有，农业技术人员的选择范围还是比较广的，大家可以多多了解目标刊物，了解刊物的风格和喜好，再着手写作，想了解更多的农业刊物可以登录中国鸣网进行搜索与查询。

上一篇：论文抄袭有什么后果
下一篇：返回列表

精品阅读推荐

优质论文推荐

更多>>

优质期刊推荐

省级期刊、国家级期刊、核心级期刊快速发表,期刊论文百科问答发表就找中国鸣网

核心期刊推荐

论文发表|鸣网简介|支付方式|版权声明|联系我们|鸣网挑错|论文发表流程|鸣网导航|网站地图
北京泓泽文化发展有限公司    地址：北京市海淀区紫竹院路98号北京化工大学科技园    电话：400-0158-919
Copyright © 2002-2013 http://mingmw.com/ 京ICP备16005087号