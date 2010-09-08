论文抄袭有什么后果

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-22 16:22

写论文是神圣的学术工作，近年来，学术不端的行为已经屡见不鲜了，学术不端可以说是玷污了神圣的学术研究工作，对被抄袭的作者也是一种不尊重，我国的学术界也开始严厉打击学术不端的行为，比如，不论是毕业论文还是职称论文都要经过重复率的检测，这是最常见的一种手段，有人不禁要问，论文抄袭有什么后果?

论文抄袭的后果，轻则退回论文通报单位和学校，重则开除工作岗位或是学籍，后果是十分严重的，比如前不久遵义师范学院的某位副教授就因为抄袭论文被解除了副教授的头衔，并且限制他的学术活动，我们在写作论文的时候难免会引用他人的成果和理论，究竟该如何把握引用的度呢?论文的重复率要求一般都在5%-30%之间不等，普刊要求大部分为30%，核心刊物要求就比较严格了，其实在写作的时候我们只要稍加修改就可以避免被认定为抄袭，方法一，改词、换句、改变描述方式，变原句为倒装句、被动句、主动句等、打乱段落顺序、删除关键词汇、关键句等。经过实践证明，使用以上方法结合，可有效降低复制比;方法二，翻译引用外文可谓是最能降低重复率的方法了。因为跨语言的论文检测系统还没有研发出来，所以翻译过来的文字是测不出来的，除非是国内某论文也引用了这句外文且跟你翻译的中文语句差不多。

检测系统究竟是如何检测我们的论文呢?以知网为例，检测到12个相同的字，就认为是雷同，所以连续相同的，不要超过12 个字，万方是6 个字开始检测重复率，当一段话里面重复的地方多的时候，每六个字就会变成红色，因此，也建议大家，在投稿前自己先进行以下检测也是一种比较稳妥的办法，检测出重复的部分自己先进行修改，这样再投稿就比较安全了。