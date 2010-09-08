省级期刊与核心期刊哪个好发

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-22 15:16

省级期刊与核心期刊哪个好发?相信这个问题很多作者都可以回答，一定是省级期刊好发表，绝大多数的职称评审发表省级刊物就可以，这是比较普遍的要求，省级刊物之所以好发表，主要由以下原因，首先，省级刊物对论文学术水平的要求比较适中，绝大多数人都可以达到，写作难度适中，其次，省级刊物发表速度比较快，审稿周期比较短，通常情况半年左右就可以见刊，是大多数人都可以接受的。

核心刊物难发表这个问题想必大家都是知道的，核心刊物发表难，究竟难在哪?首先，核心刊物数量少，相比省级刊物少了太多，数量少，版面有限，而发表核心刊物的作者并不会少，竞争是相当激烈的，再加上核心刊物对稿件的要求比较严格，论文需要过五关斩六将才能发表，核心刊物对作者本身的学术水平要求比较高，这就卡住了绝大多数人，只有有一定学术造诣的人才能写出核心刊物所认可的文章，再者，核心刊物的发表费用也是比较高的，费用问题也会卡住不少人，综上因素，核心刊物是比较难发表的。

作者应当结合自己的实际需求、时间精力、以及经济水平多方面因素考虑适合自己发表的刊物，选择对了刊物也是可以使论文发表事半功倍的。