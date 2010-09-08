声乐方面的杂志有哪些

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-22 14:45

声乐分为不同的唱法和分类，分类有高音、中音、高音和低音，唱法上看有我们熟悉的美声、通俗、民族唱法，许多艺术高校都设有声乐相关的专业，极大地推动了我国音乐事业的发展，也丰富了人们的文化生活，不论是声乐专业的毕业生，还是从事相关工作的专业人士，可能都会面临发表论文的硬性要求，声乐方面的杂志有哪些?

《草原歌声》音乐艺术杂志，是内蒙古自治区文学艺术界联合会主办的以刊发原创歌曲、歌词、大型评论文章及音乐教育、音乐动态的一本蒙、汉文综合性音乐期刊，创刊于1980年，现为季刊，是内蒙古唯一一本面向全国公开发行的音乐期刊。本刊内容包括大型人物介绍、原创歌曲、歌词及音乐理论研究、表演、教育、社会音乐活动等各音乐门类。

《岭南音乐》是广东唯一的音乐杂志，与广东乃至全国音乐界有着深厚的感情。她的存在，为音乐家提供了一个展现自我，与同行交流互动的平台;为音乐爱好者创造了一个吸收知识，提升音乐素养的去处;为普通读者创建了一个倾听生活旋律的窗口。

《音乐研究》1958年创刊。本刊是由中国出版集团主管，人民音乐出版社主办的全国性音乐理论学术季刊，也是中华人民共和国建国后创办最早的音乐学术刊物。自创刊以来，一直致力于研究祖国传统的音乐艺术，关注国内外音乐的最新发展，成为国家权威学术机构等公认的全国中文一级核心期刊，在许多省市、高校则被确认为音乐类权威学术期刊。

声乐论文的写作不是按照一定的格式和结构生搬硬套，写出的文章差不多千篇一律，这样的文章很难说发表，声乐文章的写作其实是声乐理论的二次创作，应当是 富有新意和创意的，有独到的观点和见解，选题也至关重要，因此，大家在平时的工作和学习中要多思考，多观察，因为也许哪个点就是一篇论文的选题。