论文投稿多长时间初审
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-21 16:46
我们都知道，正规的刊物的发表要经过收稿、初审、外审、录用、作者校对几个主要环节，论文投稿多长时间初审?这主要看刊物的级别，不同级别的刊物初审时间差别可是很大的，一般来说，普刊是最快的，很多普刊一周左右就会给作者回复，核心刊物就慢多了，一般需要3-6个月初审。初审一般是杂志社的编辑来完成，杂志社每天接收的稿源数量是比较多的，尤其一些受欢迎的刊物，根本不缺稿源，如果作者的文章质量不达标，编辑很可能扫一眼就直接pass了，那么如何在初审时就能吸引编辑的目光呢?
编辑阅读论文第一眼看见的就是题目和摘要，因此这两个部分至关重要，题目以不超过20个汉字为宜，引人注目，能吸引读者产生非读不可的兴趣，论文题目由精心选择的词汇组成,一般仅为一个短语、词组或一个完整的句子，论文摘要是一篇文章的精髓所在，摘要应当包含目的、方法、结论、结果几个方面内容，论文摘要在论文中占据重要的作用，是开启全篇论述，概述论文内容的关键，因此，要充分理解摘要的意义以及规范格式，对于写好摘要，有着至关重要的作用。
把握这两个要点，对论文通过初审是大有帮助的，外审主要就是专家审核了，会对论文进行一个全方位的审核，这一关是比较艰难的，要经过反复修改反复被拒再反复修改的过程，这无疑对作者来说是个磨练。
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