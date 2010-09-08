哪个消化内科核心杂志好发表

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-21 16:27

说起消化内科，大家一定不陌生，常见的胃肠疾病都是属于消化内科的，除了胃肠，还有肝、胆、胰腺等方面的疾病也属于消化内科，消化内科医生的晋升也离不开职称评审，职称评审就必过论文发表这一关，畅游医生朋友感叹论文难写，写好了也不知该往哪投，哪个消化内科核心杂志好发表?

《世界华人消化杂志》主要报道胃肠病学、肝胆病学、胰腺病学、内镜介入与消化外科等多学科的评论及基础研究和临床实践等各类文章,具体内容涉及:食管疾病,如反流性食管炎、Barrets食管、食管静脉曲张和食管癌等;胃部疾病,胃食管反流性疾病、胃炎、胃动力障碍、胃出血、胃癌和幽门螺杆菌感染等;肠道疾病,如肠道出血、肠穿孔、肠梗阻、肠道炎症(如IBD/CD等)、肠道感染、大肠癌和大肠腺瘤等。

《中华消化外科杂志》杂志原名《消化外科》，2007年正式加入中华医学会系列杂志，更名为《中华消化外科杂志》。该刊是由中国科学技术协会主管、中华医学会主办的国内惟一涵盖消化外科各领域的高水平专业期刊。办刊宗旨：传播国内外消化外科领域的新理论、新技术和新经验，立志成为联系国内外消化外科同道的纽带，推动我国消化外科学的发展。

《临床消化病杂志》是教育部主管，华中科技大学同济医学院主办的全国性期刊，是中国科技统计源期刊，中国科技核心期刊。本刊一贯坚持四项基本原则，坚持党的基本路线，始终不渝地贯彻“为社会主义医学服务、为社会主义建设服务”的办刊方针和 “以临床为主，兼顾普及与提高”的办刊宗旨。

核心刊物的发表不是件容易的事儿，尤其医学的核心刊物，要求是比较严格，甚至可以说是苛刻的，不具备一定的学术知识基本就是发表无望的，因此医务工作者想要发表核心刊物，做好本职工作之余还要不断学习提升，当知识积累上去了，发表论文根本不是难事儿。