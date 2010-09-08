医生发表文章有哪些要求
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-21 16:01
医学论文的写作难度和发表难度都是比较大的，医学是十分严谨的科学，是医生在自己的工作岗位上经过不断的临床实践和科研的成果总结，也是医学界人士交流经验分享成果的一种渠道，医学论文应当讲究科学性和实用性，最基本的结构要把握，医生发表文章有哪些要求?要看作者参评哪个级别的职称了，不同级别的职称对论文的要求是不同的，我们以浙江省为例，来看看浙江省医生正高级职称和副高级职称的论文发表要求：
申报正高级职称评审者，至少提交4篇论文，其中有1篇需正式发表于一级专业刊物上，其他可发表于二级刊物;破格申报正高级职称评审者，至少提交4篇论文，其中有2篇需正式发表于一级专业刊物上，其他可发表于二级刊物。以上论文要求为第一作者，发表范围必须在卫生厅文件规定的一、二级专业刊物的目录中，如发表SCI收录的文章且为第一作者，可与两篇一级论文相等同，第二作者可与一篇一级论文相等同(限用一篇)。
申报副高级职称评审者，至少提交3篇论文，其中有1篇需正式发表于一级专业刊物上，其他可发表于二级刊物;破格申报副高级职称评审者，至少提交4篇论文，其中有1篇需正式发表于一级专业刊物上，其他可发表于二级刊物。
不论是哪个级别的医学论文，有一些要点是必须把握的，内容上来讲必须有判断有观点，并且有材料，材料真实可靠，具有科学性和实用性，从选题、设计、观察研究到结论，每一步都要有严肃的态度、严格的要求和严密的方法在临床研究方面，病例更多，观察更深，诊断治疗方法有创新，效果更好，提出新见解，参考文献不宜过多，论著8条、综述20条以内为宜，医学论文虽说要有创新点，选题不能千篇一律，但是最基本的要求是必须要把握的，总之，医学论文的写作是医务工作者自我提升的绝佳渠道，通过一系列的过程走下来，相信医务工作者的学术水平会有一个不小飞跃。
医学论文发表期刊： 《中华细胞与干细胞》为中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会主管、中华医学会主办、中华医学电子音像出版社有限公司出版、南京军区福州总医院承办的一本正式发行的细胞与干细胞专业学术刊物，是一本以多媒体光盘(CD-ROM)为主，纸质导读本为辅的电子期刊。本刊被《中国期刊全文数据库》(清华同方)、《中文科技期刊数据库》(重庆维普)、《中国核心期刊(遴选)数据库》(万方数据)收录。
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