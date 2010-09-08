药理学论文发表的期刊有哪些
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-21 15:15
药理学和药学从字面看只有一字之差，但是其实是不同的学科，药理学主要研究的是生物医学的药学学科，而药学主要是研究临川医疗服务的医药治疗，药理学侧重科研，而药学则侧重临床实践，随着人们生活水平的提高，对药品的需求也达到一个全新的高度，这为药理学的发展提供了一个绝佳的机遇，同时也有一定的挑战，药理学论文发表的期刊有哪些?
《神经药理学报》内容涉及神经解剖学、神经生物学、神经生理学等领域，报道与神经系统疾病发病机制及其治疗相关的中药有效成分、天然药物化学、药物分析学、分子生物学、药剂学及毒理学方面的研究论著，具有前沿性、创新性、科学性、实用性的特点，及时、快速反映神经药理学最新科研成果和研究进展。
《中药药理与临床》为双月刊，每期16开48页，是由中国药理学会主办的国内外唯一一家中药药理的专门学术刊物，1985年创刊。辟有治法研究、名方研究、实验研究、临床研究、思路与方法学探讨、学术争鸣、综述等栏目。主要刊载有关中药理学和临床治疗学研究的学术论文。
《中国临床药理学杂志杂志》创刊于1990年，是由国家科委批准、中国药学会主办、北京大学临床药理研究所承办、由韩启德院士为主编的向国内外公开发行的全国一级学术刊物，也是我国中文核心期刊之一。本刊为月刊，主编：韩启德。国内统一刊号：CN11-2220/R，国际刊号：ISSN1001-6821。
药理学专业的作者平时应当多多关注行业的新闻与研究热点方向，再加上自己在工作和实践中积累的知识，结合这两点找到适合自己的研究领域，药理学论文的写作主题也就有了，选题一旦确定完成论文水道渠成。
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摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
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