省级期刊能署名多少人
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-18 16:54
论文需要署名，署名对于一篇文章来说，是著作权的声明，也表明作者将对文章承担应有的责任，署名也可以方便读者或是杂志社与作者的联系，可见，作者署名是文章的重要组成部分，万万不可忽略。一般署名的对象一定是部分参与或是全部参与文章写作课题研究的有贡献的人员，按照贡献大小来进行署名，发表省级期刊能署名多少人?
一般来说，省级刊物发表难度不大，论文的要求也不高，省级刊物的论文相比较核心刊物的论文很难说有非常高的学术价值，既然论文难度不大，署名3人左右就是比较符合规则的，一些难度较大的科研论文人数就要多了，甚至有的论文作者人数多于50人，对于作者署名，我们只要把握基本的署名规则就可以了，通常的职称要求中对署名并没有特别的要求，但是有的会要求参评者是第一作者，还请大家结合所在地和所在单位的具体要求详细了解。
省级期刊推荐：《港口装卸》是我国创办最早的专报道关于港口机械及装卸工艺技术研究成果的科技期刊。读者对象：港口、铁路、矿山、电厂、船厂、货物装卸及储运公司、港口机电设备及其配套件厂，以及有关设计院所、大专院校的科技人员、管理干部和师生。报道关于港口机械及装卸工艺技术研究成果的科技期刊。密切关注港口现代化建设中的重大课题，努力为全国港口及其他物料部门的科研、生产服务。获奖情况：交通部优秀科技期刊一等奖;湖北省优秀科技期刊(连续6届)。
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