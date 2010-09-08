中国鸣网
期刊政治法律教育文学
医学经济科技电子农业
论文政治法律教育文史艺术医学
理工电子信息农业城市建筑经济
期刊库科学工程农业
哲学社会信息经管
新闻行业
专题公告
您当前的位置：首页 > 期刊论文百科问答

省级期刊能署名多少人

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-18 16:54

 　　论文需要署名，署名对于一篇文章来说，是著作权的声明，也表明作者将对文章承担应有的责任，署名也可以方便读者或是杂志社与作者的联系，可见，作者署名是文章的重要组成部分，万万不可忽略。一般署名的对象一定是部分参与或是全部参与文章写作课题研究的有贡献的人员，按照贡献大小来进行署名，发表省级期刊能署名多少人?

港口装卸

　　一般来说，省级刊物发表难度不大，论文的要求也不高，省级刊物的论文相比较核心刊物的论文很难说有非常高的学术价值，既然论文难度不大，署名3人左右就是比较符合规则的，一些难度较大的科研论文人数就要多了，甚至有的论文作者人数多于50人，对于作者署名，我们只要把握基本的署名规则就可以了，通常的职称要求中对署名并没有特别的要求，但是有的会要求参评者是第一作者，还请大家结合所在地和所在单位的具体要求详细了解。

　　省级期刊推荐：《港口装卸》是我国创办最早的专报道关于港口机械及装卸工艺技术研究成果的科技期刊。读者对象：港口、铁路、矿山、电厂、船厂、货物装卸及储运公司、港口机电设备及其配套件厂，以及有关设计院所、大专院校的科技人员、管理干部和师生。报道关于港口机械及装卸工艺技术研究成果的科技期刊。密切关注港口现代化建设中的重大课题，努力为全国港口及其他物料部门的科研、生产服务。获奖情况：交通部优秀科技期刊一等奖;湖北省优秀科技期刊(连续6届)。

上一篇：市政工程方面的杂志推荐
下一篇：药理学论文发表的期刊有哪些

精品阅读推荐

优质论文推荐

更多>>

优质期刊推荐

省级期刊、国家级期刊、核心级期刊快速发表,期刊论文百科问答发表就找中国鸣网

核心期刊推荐

论文发表|鸣网简介|支付方式|版权声明|联系我们|鸣网挑错|论文发表流程|鸣网导航|网站地图
北京泓泽文化发展有限公司    地址：北京市海淀区紫竹院路98号北京化工大学科技园    电话：400-0158-919
Copyright © 2002-2013 http://mingmw.com/ 京ICP备16005087号