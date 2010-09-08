市政工程方面的杂志推荐
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-18 16:30
市政工程的覆盖范围相当广，我们熟知的有城市道路、桥梁、隧道、地铁、城市景观等，还有电力管线和园林绿化中属于市政工程的部分，市政工程师主要从事市政工程的设计、施工、管理工作，市政工程师的就业范围还是比较广的，市政工程方面的杂志推荐：
《中国市政工程》主要报道市政工程建设方面的科学研究、设计、施工、材料等方面的实践成果和理论探讨,重点突出市政工程领域的新技术、新工艺等最新科研成果。我们竭诚欢迎从事市政工程及其相关行业的广大科技人员踊跃投稿。
《市政技术》涵盖相关管理业务内容和行业动态资讯，读者对象为从事市政公用工程施工、设计、科研、养护、监理、质监、教学以及设备、植被生产制造等相关企业、单位和专业技术及管理人士。主要栏目：道路与交通、桥梁工程、给水与排水、管道工程、隧道与地下工程、环境保护、材料与设备、测量与检测。
《浙江社会科学》浙江省理论研究杂志，创刊于1985年，是浙江省社会科学界联合会主办的社会科学综合性学术理论刊物，发表国内外社科工作者的优秀成果，也是反映浙江社科学术研究动态的窗口。注重探讨现实中的一些重大的焦点式的理论问题，力求体现学术性、时代性和探索性的特点。
发表市政论文只要选对刊物，发表并非难事，选择刊物要根据自身的专业所长来选择，想要了解更多的市政期刊可以登陆鸣网进行搜索查询。
下一篇：省级期刊能署名多少人
精品阅读推荐
- 12016-11-18省级期刊能署名多少人
- 22016-11-18市政工程方面的杂志推荐
- 32016-11-18重庆评高工需要几篇论文
- 42016-11-18档案核心期刊都有哪些
- 52016-11-17金融学发表论文需要多少钱
- 62016-11-17有关土建工程论文发表的期刊推荐
- 72016-11-17怎样在C刊上发表论文
- 82016-11-16天津职称评定中级工程师论文发表要求多少字
- 12014-11-18核心期刊和C刊的区别
- 22015-05-26论文相似度要小于多少才可以发表
- 32016-02-012016年广西中小学教师职称评审要求有哪些
- 42014-12-23毕业论文副标题和分标题怎么写
- 52015-06-23一篇论文可以有两个通讯作者吗？
- 62015-04-102015年核心期刊目录什么时候公布
- 72014-12-17毕业论文撰写实证分析都有哪些
- 82015-07-23科技视界是不是核心期刊？
- 12016-11-18核桃栽培工艺的要求与技术要点
- 22016-11-18当前城市总体规划编制的问题
- 32016-11-18墨子政治哲学中的平民思想
- 42016-11-18企业经济管理中的若干问题分析及对策
- 52016-11-18经营收入和应收账款系统的内部控制
- 62016-11-18初高中信息技术学科衔接教育策略
- 72016-11-18高职教育中职业能力与养成教育发展
- 82016-11-18农村饮水安全项目管理的现状
- 12016-01-27施工技术投稿探讨电网继电保护发展趋势及综合自动化系统
- 22016-01-27论文发表省级期刊投稿以学习活动为中心的网络学习活动个案研究
- 32010-09-08我国建筑类专业大学毕业生的就业形势分析
- 42016-01-26法律期刊投稿困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨
- 52016-01-27教师征稿范文数字彩虹工程(DRP)促进差异化发展
- 62012-07-24大学生兼职现状分析及对策研究
- 72012-12-29FCGK-1型强效防蜡导流装置在濮城油田的应用
- 82014-03-27房地产业对我国国民经济的影响分析
优质论文推荐更多>>
电网是一个整体，因此面对这个庞大的整体，想要得到其及时的完整的信息不是那么容易的，当然，随着我国科技的不断进步，利用其一、二次设备信息慢慢的变成了可能。本文是一篇施工技术投稿的论文范文，主要论述了电网继电保护发展趋势及综合自动化系统。
我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
优质期刊推荐
- 1学报《辽宁农业职业技术学院学报》
- 2学报《重庆工贸职业技术学院学报》
- 3学报《辽宁行政学院学报》
- 4学报《内蒙古财经大学学报》
- 5学报《安徽职业技术学院学报》
- 6学报《广西财政高等专科学校学报》
- 7学报《北京石油化工学院学报》
- 8学报《中国石油大学胜利学院学报》
核心期刊推荐
-
古籍整理研究学刊级别：南大核心
周期：双月刊
国内刊号:22-1024/G
国际刊号:1009-1017
单位：东北师范大学古籍整理研究所古籍整理研究学刊
国外社会科学级别：南大核心
周期：双月刊
国内刊号:11-1163/C
国际刊号:1000-4777
单位：中国社会科学院国外社会科学
政治经济学评论级别：南大核心
周期：双月刊
国内刊号:11-5859/D
国际刊号:1674-7542
单位：中国人民大学政治经济学评论
工程地质学报级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:11-3249/P
国际刊号:1004-9665
单位：中国科学院工程地质学报
-
工程地质学报级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:11-3249/P
国际刊号:1004-9665
单位：中国科学院工程地质学报
炼钢级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:42-1265/TF
国际刊号:1002-1043
单位：武汉钢铁(集团)公司炼钢
应用科学学报级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:31-1404/N
国际刊号:0255-8297
单位：上海大学;中国科学院应用科学学报
-
《人民论坛 》核心期刊级别：北大核心
周期：半月刊
国内刊号:CN 11-2961/D
国际刊号: ISSN 1004-3381
单位：人民日报社主办《人民论坛 》核心期刊
《煤炭技术》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 23-1393/TD
国际刊号:ISSN 1008-8725
单位：黑龙江科技学院 哈尔滨煤矿机械研究所主办《煤炭技术》
《中国基层医药》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 34-1190/R
国际刊号:ISSN 1008-6706
单位： 中华医学会主办《中国基层医药》
《职教论坛》级别：北大核心
周期：旬刊
国内刊号:36-1078/G4
国际刊号: 1001-7518
单位：江西科技师范学院主办《职教论坛》