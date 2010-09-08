市政工程方面的杂志推荐

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-18 16:30

市政工程的覆盖范围相当广，我们熟知的有城市道路、桥梁、隧道、地铁、城市景观等，还有电力管线和园林绿化中属于市政工程的部分，市政工程师主要从事市政工程的设计、施工、管理工作，市政工程师的就业范围还是比较广的，市政工程方面的杂志推荐：

《中国市政工程》主要报道市政工程建设方面的科学研究、设计、施工、材料等方面的实践成果和理论探讨,重点突出市政工程领域的新技术、新工艺等最新科研成果。我们竭诚欢迎从事市政工程及其相关行业的广大科技人员踊跃投稿。

《市政技术》涵盖相关管理业务内容和行业动态资讯，读者对象为从事市政公用工程施工、设计、科研、养护、监理、质监、教学以及设备、植被生产制造等相关企业、单位和专业技术及管理人士。主要栏目：道路与交通、桥梁工程、给水与排水、管道工程、隧道与地下工程、环境保护、材料与设备、测量与检测。

《浙江社会科学》浙江省理论研究杂志，创刊于1985年，是浙江省社会科学界联合会主办的社会科学综合性学术理论刊物，发表国内外社科工作者的优秀成果，也是反映浙江社科学术研究动态的窗口。注重探讨现实中的一些重大的焦点式的理论问题，力求体现学术性、时代性和探索性的特点。

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