重庆评高工需要几篇论文

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-18 15:36

重庆评高工需要几篇论文?首先高工职称的评定一般要求在省级以上刊物上发表3篇以上的论文，有的也会要求发表核心期刊，不同单位的要求可能会有所不同，其次根据专业和期刊的不同，对文章创新性的要求会有很大的不同，从而导致发表所需的周期和费用也会有很大的不同，另外高工论文发表，最好根据专业选择相应的期刊杂志，尽量避免发无用的文章，鸣网为您推荐几本适合重庆高工发表的刊物：

《重庆行政》行政管理杂志，是重庆市人民政府主管、重庆行政学院主办的的大型公共行政管理杂志，国内外公开发行。《重庆行政》1999年创刊。2009年《重庆行政》由双月刊改为月刊。单月号出版《重庆行政(公共人物)》，双月号出版《重庆行政(公共论坛)》。

《重庆社会科学》(月刊)创办于1983年，系重庆市唯一冠以省级行政区域名称的综合性学术期刊。2008年1月起由中国知名学术期刊社——改革杂志社编辑出版。影响因子、转载率列全国同类期刊前茅，在全国理论界和学术界有较广泛的影响。《重庆社会科学》以“全国视野，重庆个性”为办刊理念，设置有“中国特色社会主义理论”、“统筹城乡”、“西部经济”、“社会与人口”、“法治论坛”、“新闻传播”、“三峡库区发展”、“重庆历史文化”、“探索与争鸣”和“学术时空”等十个栏目。

《重庆理工大学学报(自然科学)》创刊于1987年12月，原名为《教学与研究》，当时主管单位是中国兵器工业总公司，主办单位是重庆工业管理学院(即重庆理工大学前身);1994年初获得国家科委(国科通[1994]5号文)正式批准为国内外公开发行，刊名变更为《重庆工业管理学院学报》。

高工职称论文发表格式和其他论文没有区别，标题、作者姓名、作者单位、摘要、关键词、参考文献、作者简介以及作者联系方式这些组成部分一定要牢牢把握，更多关于高工论文写作与发表的资讯可以登陆鸣网进行了解。