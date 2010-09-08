档案核心期刊都有哪些

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-18 15:04

档案管理有着悠久的发展历史，是一门社会学科，档案室是一个单位的组成部分，随着社会的进步与发展，它的地位逐渐凸现出来，凸显了档案管理工作的重要性，档案学主要包括三大部分，档案学史、档案基础理论、档案管理，档案核心期刊都有哪些?

《档案》杂志由甘肃省档案局(馆)、甘肃省档案学会主办,1979年创刊,国内外公开发行,为全国中文(档案学)核心期刊、甘肃省一级期刊。《档案》杂志的办刊宗旨是“传播知识、交流经验、启迪思想、指导工作”。本刊锐意创新，传递档案信息，扶持学术新秀，广纳百家直言，博采众说之长，开展学术探讨，反映工作动态，努力成为档案工作者的知音，文秘工作者的益友，史料研究者的助手。

《档案学通讯杂志》创刊于1979年，本刊为双月刊，国内统一刊号：CN11-1450/G2，国际刊号：ISSN1001-201X。由教育部主管、中国档案学会和中国人民大学联合主办的中央级权威学术期刊，是我国中文社会科学引文索引(CSSCI)和《中文核心期刊要目总览》(北大版核心)确定的档案学、档案事业类的首位核心期刊。

《中国档案杂志》系国家档案局主办的业务指导类期刊，是档案界创刊最早的刊物。自1951年创刊至今，刊物已累计发行2060万册。《中国档案》杂志有五十年之久的办刊历史，有稳定的机构人员，有定位准确的编辑方针，有丰富多彩的栏目设置，有为读者服务的经营方式。

档案论文的写作可以推进档案学的学术研究，促进了档案事业的发展，档案论文的写作要把握论文写作的要求和写作方法，选题要细化，写一些小题目反倒比写一些高大上的题目更受杂志社青睐，大家不妨平时多读一读同行的优秀文章，多思考，写论文除了多多练习没有别的捷径。