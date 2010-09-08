金融学发表论文需要多少钱

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-17 16:55

发表论文的问题中，价格一直是大家最为关注的话题，近来又有作者咨询金融学发表论文需要多少钱?不光是金融学论文，其他学科的论文也一样，作者想要发表的刊物肯定是不同的，论文的篇幅、图表数量也是千差万别的，因此，这个价格并没有一个统一的标准，也不是一个数字就能说明的，那么论文的价格主要由哪些因素决定呢?

价格跟刊物的级别、页码、发行周期等因素都有关系，拿级别来说，在国际上有影响力的SCI、EI目录期刊上发表文章，版面费高则十几万，这种核心期刊为保持刊物在行业内的影响力，所花费的精力、财力、物力是一般普通期刊无法相比的，而普刊的发表几百块或者一千左右就可以搞定，北大核心期刊、南大核心期刊、科技核心期刊在版面费上，也有差异，少的在五六千，多的上万元。

其实大部分的职称评审发表普刊就可以了，少部分需要发表核心刊物，发表普刊，也就是我们常说的省级和国家级刊物，价格适中，不论是审稿还是见刊，速度相对比较快，而且难度也适中，大部分人的文章都可以达标，是发表毕业论文和职称论文的首选。

金融学论文发表刊物：《南方金融》杂志是由中国人民银行广州分行主管的大型金融月刊，在国内外发行。杂志理论与实务并重，政策性，指导性，实用性强，深受读者喜爱，读者遍及银行，证券，保险，工商企业，党政部门，经济管理部门和高等院校，科研单位等社会各界，几年来发行量多达30万份，立足华南，面向全国，立足金融，面向经济。目前，它已成为华南地区首屈一指的金融理论与实务刊物，有力推动了金融改革与发展。