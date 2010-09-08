有关土建工程论文发表的期刊推荐
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-11-17 16:39
说道土木工程，很多人可能首先想到的是房屋建筑，的确，房屋建筑是土木工程的重要组成部分，其实土木工程覆盖的范围是很广的，和水资源、土地资源有关的基础建设，以及市政方面的道路、隧道、水务、城市防洪等等都算作土木工程，土木建筑方面的人才一直十分紧俏，有关土建工程论文发表的期刊推荐：
《重庆建筑大学学报》为学术类刊物。设有建筑设计与规划，建筑工程，城市建设，建筑材料，机电工程，建筑管理，综述，工程实践等栏目。为《中国引文数据库来源期刊》、《中国学术期刊综合评价数据库》、《中国期刊网》、《中国学术期刊(光盘版)》、美国工程索引所收录。读者为大专院校师生和科技人员。
《建筑》杂志创刊于1954年，朱德元帅题写刊名。 住房和城乡建设部主管，建筑杂志社主办，面向国内外公开发行。新闻出版总署双效期刊，中国建筑行业权威刊物，住房和城乡建设部优秀期刊一等奖。 大16开本，国内统一刊号：CN11—1405/TU;邮发刊代号：2—83。
《广东土木与建筑》是广东省建筑科学研究院与广东省土木建筑学会合办，涉及土木与建筑多学科的综合性技术刊物，国内统一刊号为CN44-1386/TU，在全国范围内公开发行，是我省仅有的几份拥有正式刊号的土木建筑类期刊之一。本刊主要介绍我省土木与建筑工程领域各专业的新成果、新技术和新信息，旨在通过交流学术思想和技术经验，对建筑科技的推广和应用起导向作用。
土建工程论文的写作与其他行业的职称论文的基本要求大体相同，不同之处在于，土建工程论文可能会涉及一些图表，我们建议图表数目应以不超过4个，宽度一般为8 cm左右，插图高度无限制，这点大家一定要注意。
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我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
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《职教论坛》级别：北大核心
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单位：江西科技师范学院主办《职教论坛》