税收方面的论文一般投哪个期刊
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-24 16:44
税收取之于民，用之于民。税收是国民经济的重要组成部分，税收也可以起到宏观调控的作用，保证了经济和社会的稳定发展，一般的会计职称评审中都会涉及到税收方面的内容，税收方面的论文一般投哪个期刊?
《税收征纳》以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的教育方针和“双百方针”，理论联系实际，开展教育科学研究和学科基础理论研究，交流科技成果，促进学院教学、科研工作的发展，为教育改革和社会主义现代化建设做出贡献。
《涉外税务》自创刊以来，在各界的支持和读者的帮助下，办刊质量不断提高，刊载了大量文章，对于宣传国家税法，完善我国税收理论，促进我国税制改革，指导税收工作实践，发挥了不可替代的作用，成为全国唯一面向涉外税务和国际税收方面的权威性期刊。
《国际税收》税务研究期刊，创刊于1988年，由中国国际税收研究会;深圳市税务学会主办。经国家税务总局同意和国家新闻出版总署批准，从2013年7月起，《涉外税务》更名为《国际税收》。更名后的《国际税收》月刊，依然是中国国际税收研究会会刊，是国内惟一一家有关涉外税收和国际税收方面的权威性期刊。
税务知识是财会人员必备的知识，也有不少会计职称参评者将文章的选题定位在税务领域，税务论文的写作应当结合作者自身工作中的税务实务的处理，具体如何写作大可以咨询中国鸣网。
下一篇：返回列表
精品阅读推荐
- 12016-10-24税收方面的论文一般投哪个期刊
- 22016-10-24副高论文发表有起始年限吗
- 32016-10-24电子类期刊哪个比较好投
- 42016-10-21市政道路方面都有哪些报刊
- 52016-10-21广西省工程职称认可的期刊有哪些
- 62016-10-21建筑研究生如何发表期刊论文
- 72016-10-21适合发表审计论文的一般期刊
- 82016-10-20教师发表论文国家级论文期刊有哪些
- 12014-11-18核心期刊和C刊的区别
- 22015-05-26论文相似度要小于多少才可以发表
- 32014-12-23毕业论文副标题和分标题怎么写
- 42016-02-012016年广西中小学教师职称评审要求有哪些
- 52015-04-102015年核心期刊目录什么时候公布
- 62015-06-23一篇论文可以有两个通讯作者吗？
- 72015-07-23科技视界是不是核心期刊？
- 82014-12-17毕业论文撰写实证分析都有哪些
- 12016-10-24除草剂药效及药害预防
- 22016-10-24泥鳅养殖的几种方法和技术要点
- 32016-10-24如何降低建筑工程中的建筑电气能耗
- 42016-10-24预防脑出血患者误吸的护理方法
- 52016-10-24医疗计量器具工作现状分析与对策
- 62016-10-24我国汽车营销渠道模式的发展
- 72016-10-24南水北调中线移民区域经济发展战略
- 82016-10-24幼儿园适应性发展课程的实施现状
- 12016-01-27施工技术投稿探讨电网继电保护发展趋势及综合自动化系统
- 22016-01-27论文发表省级期刊投稿以学习活动为中心的网络学习活动个案研究
- 32010-09-08我国建筑类专业大学毕业生的就业形势分析
- 42016-01-26法律期刊投稿困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨
- 52016-01-27教师征稿范文数字彩虹工程(DRP)促进差异化发展
- 62012-07-24大学生兼职现状分析及对策研究
- 72012-12-29FCGK-1型强效防蜡导流装置在濮城油田的应用
- 82010-08-19论诚实守信的重要性
优质论文推荐更多>>
电网是一个整体，因此面对这个庞大的整体，想要得到其及时的完整的信息不是那么容易的，当然，随着我国科技的不断进步，利用其一、二次设备信息慢慢的变成了可能。本文是一篇施工技术投稿的论文范文，主要论述了电网继电保护发展趋势及综合自动化系统。
我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
优质期刊推荐
- 1学报《辽宁农业职业技术学院学报》
- 2学报《重庆工贸职业技术学院学报》
- 3学报《辽宁行政学院学报》
- 4学报《内蒙古财经大学学报》
- 5学报《安徽职业技术学院学报》
- 6学报《广西财政高等专科学校学报》
- 7学报《北京石油化工学院学报》
- 8学报《中国石油大学胜利学院学报》
核心期刊推荐
-
公共行政评论级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:44-1648/D
国际刊号:1674-2486
单位：广东省行政体制改革研究中心公共行政评论
审计与经济研究级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:32-1317/F
国际刊号:1004-4833
单位：南京审计学院审计与经济研究
科学观察级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:11-5469/N
国际刊号:1673-5668
单位：中国科学院文献情报中心科学观察
经济与管理级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:13-1032/F
国际刊号:1003-3890
单位：河北经贸大学经济与管理
-
经济与管理级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:13-1032/F
国际刊号:1003-3890
单位：河北经贸大学经济与管理
四川文物级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:51-1040/K
国际刊号:1003-6962
单位：四川省文物局四川文物
世界科学技术中医药现代化级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:11-5699/R
国际刊号:1674-3849
单位：中国科学院世界科学技术中医药现代化
-
《人民论坛 》核心期刊级别：北大核心
周期：半月刊
国内刊号:CN 11-2961/D
国际刊号: ISSN 1004-3381
单位：人民日报社主办《人民论坛 》核心期刊
《煤炭技术》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 23-1393/TD
国际刊号:ISSN 1008-8725
单位：黑龙江科技学院 哈尔滨煤矿机械研究所主办《煤炭技术》
《中国基层医药》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 34-1190/R
国际刊号:ISSN 1008-6706
单位： 中华医学会主办《中国基层医药》
《职教论坛》级别：北大核心
周期：旬刊
国内刊号:36-1078/G4
国际刊号: 1001-7518
单位：江西科技师范学院主办《职教论坛》