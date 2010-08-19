税收方面的论文一般投哪个期刊

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-24 16:44

税收取之于民，用之于民。税收是国民经济的重要组成部分，税收也可以起到宏观调控的作用，保证了经济和社会的稳定发展，一般的会计职称评审中都会涉及到税收方面的内容，税收方面的论文一般投哪个期刊?

《税收征纳》以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的教育方针和“双百方针”，理论联系实际，开展教育科学研究和学科基础理论研究，交流科技成果，促进学院教学、科研工作的发展，为教育改革和社会主义现代化建设做出贡献。

《涉外税务》自创刊以来，在各界的支持和读者的帮助下，办刊质量不断提高，刊载了大量文章，对于宣传国家税法，完善我国税收理论，促进我国税制改革，指导税收工作实践，发挥了不可替代的作用，成为全国唯一面向涉外税务和国际税收方面的权威性期刊。

《国际税收》税务研究期刊，创刊于1988年，由中国国际税收研究会;深圳市税务学会主办。经国家税务总局同意和国家新闻出版总署批准，从2013年7月起，《涉外税务》更名为《国际税收》。更名后的《国际税收》月刊，依然是中国国际税收研究会会刊，是国内惟一一家有关涉外税收和国际税收方面的权威性期刊。

税务知识是财会人员必备的知识，也有不少会计职称参评者将文章的选题定位在税务领域，税务论文的写作应当结合作者自身工作中的税务实务的处理，具体如何写作大可以咨询中国鸣网。