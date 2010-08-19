副高论文发表有起始年限吗
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-24 16:18
副高论文发表有起始年限吗?答案是肯定的，职称论文是有有效期限的，副高职称可用作参评的论文就是从作者拿到中级职称后到申报副高职称这一时间段内发表的论文，都可用作副高职称的评审，但是，当评审副高职称用过这些论文后，评高级职称的时候就不能再用了，其他级别的职称以此类推。
很多作者担心把握不好时间，担心论文发表了但是不能用了，这的确是个问题，需要大家认真安排，建议评职论文提前发表，因为，论文从写作到见刊都是需要时间，少则三五个月，多则一年以上，再加上现在很多区域评审，不仅仅需要看到期刊，还需在权威数据库检索文章是否被收录，文章刊登出版需要时间，同样，文章上网也需要时间，一般文章刊登发表后，1到3个月时间，文章才会被数据库全文收录。所以，很多作者只考虑到文章刊登时间，而忽略了上网的时间。
副高职称论文发表期刊： 《电信快报》创刊1964，由电信科学技术第一研究所主办，介绍现代通信新技术,探讨现代通信新途径,为我国电信现代化服务。
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