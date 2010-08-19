电子类期刊哪个比较好投

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-24 15:24

电子专业的毕业生在即将毕业的时候必须要发表本专业的毕业论文，才能顺利毕业，电子类期刊哪个比较好投?一般来说，好发的刊物就是普刊了，通常没有特殊要求我们都建议大家发表普刊，发表核心需要花费大量金钱和精力，而且一般的本科毕业生很少有要求发表核心刊物的，下面几本电子类刊物供大家参考：

《中国电子商情(通信市场)》电子杂志，杂志创刊于1995年，是中国大陆创刊时间最早得到新闻出版署正式批准的电器元器件行业的商业杂志，也是目前国内最具规莫和知名度的行业媒体之一。依托信息产业部和中电器材总公司强大的行业信息资源。经过十几年的积淀和发展。

《电子设计技术》国家级电子科技杂志，创刊于1994年，由中国电子报社主办。 本刊办刊宗旨：成为中国电子设计业主导刊物，读者：电子设计业工程师及技术管理人员。荣获2001年获信息产业部1999-2000年度电子科技期刊出版质量奖、2004年获信息产业部2003-2004年度电子科技期刊报道选题奖。

《电子科技文摘》电子期刊征稿，坚持为社会主义服务的方向，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，贯彻“百花齐放、百家争鸣”和“古为今用、洋为中用”的方针，坚持实事求是、理论与实际相结合的严谨学风，传播先进的科学文化知识，弘扬民族优秀科学文化，促进国际科学文化交流，探索防灾科技教育、教学及管理诸方面的规律，活跃教学与科研的学术风气，为教学与科研服务。

《电子质量》工程师职称论文，创刊于1980年，是由中国电子质量管理协会与工业和信息化部电子第五研究所(中国赛宝实验室)共同主办，广州市巨流信息科技传媒有限公司承办的国家一级科技期刊，是中国电子行业唯一的质量权威刊物。

电子专业毕业生工作后很可能也会从事电子电气的设计研发相关的工作，在职业的发展过程中，评职称也是个必经环节，同样也是要发表论文的，职称论文和毕业论文会有所不同，具体情况大家可以咨询鸣网在线客服。