市政道路方面都有哪些报刊
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-21 16:33
市政道路是民生基础工程的重要部分，直接关系着人们的生活品质，也关系着城市发展，并与市外道路连接负担着对外交通的道路，以城市的经济发展密切相关，市政道路方面都有哪些报刊?
《市政技术》市政管理杂志，创刊于1973年，由中国市政工程协会、北京市政路桥建设控股(集团)有限公司北京市政建设集团有限责任公司、北京市市政工程研究院主办。
《中国市政工程》主要报道市政工程建设方面的科学研究、设计、施工、材料等方面的实践成果和理论探讨,重点突出市政工程领域的新技术、新工艺等最新科研成果。我们竭诚欢迎从事市政工程及其相关行业的广大科技人员踊跃投稿。
《道路交通与安全》交通学术期刊，创刊于2000年，杂志是由北京交通工程学会主办,北京工业大学城市交通学院承办，面向从事交通规划、设计、建设、运营和管理领域的学术期刊。主要栏目有：交通论坛、学术研究、技术与方法、工作研究、海外观察等。本刊诚挚欢迎从事城市交通相关领域研究的专家、学者及技术人员、在校学生等有识之士不吝赐稿。
市政论文的写作要注重实用性和可实践性，作者应该对文章的创新点、系统性表述、逻辑清晰、文章的实用价值、可信度再行润色，最后的修改环节一定不要怕麻烦，修改环节把握到位整个论文的水准会有质的飞跃。
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摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
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