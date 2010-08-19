广西省工程职称认可的期刊有哪些

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-21 16:08

广西省工程职称认可的期刊有哪些?广西省刊物数量较多，工程师的职称评审大多数人会选择普刊，选择普刊对于平日工作繁忙的技术工作者来说，难度适中，价格适中，发表周期短，是个不错的选择。

《广西化纤通讯》报道国内外有关化学纤维生产和科技方面新产品、新工艺、新设备、新材料的研究和开发。报道企业生产经验、技术改造,开展国内情报交流，以疏通网络，传送信息，扩大和促进科技成果的推广应用，为发展广西化学纤维工业服务。

《广西轻工业》工业论文投稿期刊，杂志现在刊名为《轻工科技》，创刊于1984年，是由广西国有资产监督管理委员会主管，广西轻工业科学技术研究院主办的优秀学术期刊。本刊杂志内容丰富、权威性高、可读性更强，是行业内科研人员、大中专院校师生发表职称论文、学位论文和毕业论文的好平台。

《广西城镇建设》广西建设期刊投稿，前身为《广西土木建筑》，创刊于1974年。2002年，为了配合推进城镇化工作，扩大宣传面和内容含量，更好的为经济社会发展服务，经国家新闻出版总署和科技部批准，改为现名，为国内外公开发行的综合性科技期刊。

大家在选择刊物的时候一定要有针对性的结合自己专业方向选择适合的刊物，也要选择与自己学术水平想匹配的刊物，期刊的知名度和水平太高，作者的命中率就大大降低了，因此一定要准确定位。