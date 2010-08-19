建筑研究生如何发表期刊论文

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-21 15:42

论文对于高校毕业生是很重要的，建筑专业也不例外，写论文的过程可以使一个人的专业知识、调研能力、思考能力得到提升，这本省就是拔高自己的过程，况且研究生写论文也是硬性要求，所以，大家要重视起来，建筑研究生如何发表期刊论文?

对于建筑学来说，写论文的过程就是解决问题的一个过程，因为建筑学的论文，经常用的一个论文模式就发现问题，分析问题，解决问题，其实这个思路和日后的工作中的实际解决问题的思路是一致的，大家首先要确定选题，选题适合自己很重要，确定选题后就可以查阅资料文献进行写作了，与其他的论文写作过程是一样的，同样要保证论文的创新性，陈词滥调的论文哪家杂志社都会直接pass，主要还是看研究生本身的知识储备情况和学术水平了，论文完成后投稿也是个需要仔细考量的问题，在写作前就应当认真了解投稿指南或者约稿简则，看看对格式，对内容，对字数，有些甚至对参考文献的条数也有规定，在寄出前要检查好几次，尽量不要有错误，格式符合刊物的要求，尤其是对参考文献，要求比较多。

投稿后一个月左右，如果没有回复，可以主动询问杂志社，如果文章通过审稿，要和编辑请教需要修改的地方，认真修改，这个过程可能会反复，大家一定要耐心，反复修改是需要时间的，大家一定把握好时间，提前写作与发表。

建筑研究生发表期刊： 《建筑》建筑科技期刊，创刊于1954年，由建设杂志社主办。中国建筑行业权威刊物，建设部优秀期刊一等奖。办刊宗旨：为建筑行业的改革和发展服务;为建筑企业壮大繁荣服务;为广大建筑职工服务。定位：面向全国建筑企业、服务全国建筑企业。