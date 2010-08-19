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适合发表审计论文的一般期刊

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-21 15:11

 　　审计是一种在独立性和客观性基础上进行的监督行为，为的就是对财务报表信息的真实性和完整性进行合理保证，这是市场经济发展的需要，审计对于保障经济健康发展和企业自身的建设都有重要的意义。适合发表审计论文的一般期刊有哪些?

　　《现代审计与会计》杂志社，是由黑龙江省审计科学研究所主办，《现代审计与会计》宣传党和国家的审计(会计)方针、政策;研究和探讨前沿审计(财会)知识;交流工作经验。是热爱审计、财会事业者永远的良师益友。

现代审计与会计

　　《中国审计信息与方法》审计期刊发表，主要版块栏目：审计技术与方法财政审计、金融审计、企业审计、内部审计、注册会计师园地等。审计论坛审计理论探讨、工作研究、问题与建设等。审计案例分析法制天地谈规论法、法规介绍等。审计信息审计工作动态、理论信息、各地工作情况、财经信息等。

中国审计信息与方法

　　《河北审计》审计职称论文发表杂志，坚持为社会主义服务的方向，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，贯彻“百花齐放、百家争鸣”和“古为今用、洋为中用”的方针，坚持实事求是、理论与实际相结合的严谨学风，传播先进的科学文化知识，弘扬民族优秀科学文化，促进国际科学文化交流，探索防灾科技教育、教学及管理诸方面的规律，活跃教学与科研的学术风气，为教学与科研服务。

河北审计

　　审计论文的写作可以从会计经济类的文献中搜索资料，结合自己的论文进行调研，这个过程一定要紧密围绕自己文章的主题和中心思想，更多关于审计论文的问题欢迎咨询鸣网。

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