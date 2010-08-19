教师发表论文国家级论文期刊有哪些

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-20 16:45

教师发表论文国家级论文期刊有哪些?教师发表论文是对教师教研水平的一种体现，也是教师在过去一段时间教学经验的总结与回顾，教师可以发表的国家级的教育期刊数量还是很多的，教师可选择的范围也是很广的，中高级职称发表国家级期刊完全可以，鸣网为您推荐：

《小学语文教学》小学教学期刊，创刊于1981年，由全国小学语文教学研究会、山西教育报刊社主办。为全国小学语文教学改革宣传理论,交流经验,传递信息。是广大教师、教研人员、教育科研机构的工作人员研究、探索、交流小学语文教学教材、教法、学法的新平台。

《中国教师》本刊以“启迪良知、传承文明、教育为先、教师为本”为宗旨，以“服务中国最大的知识群体、感悟教师全新的职业人生”为己任，集专业类、职业类、时政类和生活类栏目为一体，面向广大教师，零距离走进教师生活，反映教师心声，关注教师专业成长!特色栏目有：特别关注、法制视窗、热点透视、励耘心曲、科学与人文、木铎金声、教海探航、课改之窗、学校*家庭*社会、走近名人、教海沟沉、教师故事、细雨微澜、海外来风、走进西部、品位人生、好书在手、人淡如菊等。

《基础教育课程》国家级教育刊物，曾用刊名(中小学图书情报世界)1993创刊，本刊杂志是教育部主管、教育部基础教育课程教材发展中心主办的国家级正式刊物。设立“政策·热点”、“教学·教研”、“争鸣·讨论”、“信息·博览”四大板块，下分若干栏目，以满足教育管理者和教师、教研等专业人士在课程改革实践中的最大需求。

在选择刊物的时候需要提醒大家，一定要学会鉴别非法刊物，非法刊物发表的论文不能算作职称评审的材料，所以为了避免大家辛苦付出却不能评审，建议大家去国家新闻出版总署网站进行查询，再决定是否在此刊物发表论文。