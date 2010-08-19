教师发表论文国家级论文期刊有哪些
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-20 16:45
教师发表论文国家级论文期刊有哪些?教师发表论文是对教师教研水平的一种体现，也是教师在过去一段时间教学经验的总结与回顾，教师可以发表的国家级的教育期刊数量还是很多的，教师可选择的范围也是很广的，中高级职称发表国家级期刊完全可以，鸣网为您推荐：
《小学语文教学》小学教学期刊，创刊于1981年，由全国小学语文教学研究会、山西教育报刊社主办。为全国小学语文教学改革宣传理论,交流经验,传递信息。是广大教师、教研人员、教育科研机构的工作人员研究、探索、交流小学语文教学教材、教法、学法的新平台。
《中国教师》本刊以“启迪良知、传承文明、教育为先、教师为本”为宗旨，以“服务中国最大的知识群体、感悟教师全新的职业人生”为己任，集专业类、职业类、时政类和生活类栏目为一体，面向广大教师，零距离走进教师生活，反映教师心声，关注教师专业成长!特色栏目有：特别关注、法制视窗、热点透视、励耘心曲、科学与人文、木铎金声、教海探航、课改之窗、学校*家庭*社会、走近名人、教海沟沉、教师故事、细雨微澜、海外来风、走进西部、品位人生、好书在手、人淡如菊等。
《基础教育课程》国家级教育刊物，曾用刊名(中小学图书情报世界)1993创刊，本刊杂志是教育部主管、教育部基础教育课程教材发展中心主办的国家级正式刊物。设立“政策·热点”、“教学·教研”、“争鸣·讨论”、“信息·博览”四大板块，下分若干栏目，以满足教育管理者和教师、教研等专业人士在课程改革实践中的最大需求。
在选择刊物的时候需要提醒大家，一定要学会鉴别非法刊物，非法刊物发表的论文不能算作职称评审的材料，所以为了避免大家辛苦付出却不能评审，建议大家去国家新闻出版总署网站进行查询，再决定是否在此刊物发表论文。
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我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
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交通运输系统工程与信息级别：北大核心
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图书馆级别：北大核心
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国际刊号:2095-428X
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江海学刊级别：北大核心
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情报杂志级别：北大核心
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《人民论坛 》核心期刊级别：北大核心
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《煤炭技术》级别：北大核心
周期：月刊
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单位：黑龙江科技学院 哈尔滨煤矿机械研究所主办《煤炭技术》
《中国基层医药》级别：北大核心
周期：月刊
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单位： 中华医学会主办《中国基层医药》
《职教论坛》级别：北大核心
周期：旬刊
国内刊号:36-1078/G4
国际刊号: 1001-7518
单位：江西科技师范学院主办《职教论坛》