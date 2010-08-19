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本科生发表论文怎么被知网收录

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-20 16:29

 　　有作者咨询本科生发表论文怎么被知网收录?知网会不会收录本科毕业论文主要由以下因素决定，一是发表刊物的知名度，二是毕业生的论文质量，如果这两项都具备的话，知网是会收录本科毕业论文的，如果论文水平相当一般那基本不会收录，因此，想要收录，还是要在论文质量上下功夫，而且现在毕业论文都必须通过学术不端检测，如果重复率过高发表都成问题，更别说收录了，通常情况下本科论文学校是不会提交给知网系统的，除非双方有协议，或者是很好的论文因为每年的本科毕业论文数量巨大，根本不可能每篇都收录，研究生以上的论文是每篇都会入系统的。

本科生发表论文怎么被知网收录

　　知网收录一般2个月左右，也就是从当期刊物出版后算起，不同期刊，出刊后被知网收录的时间不同，有的速度快，当月或者次月，有的可能要晚些，还有大部分医学期刊，知网没有收录，期刊都没被收录的话论文很可能也不会被收录，所以，根据你稿件内容，建议大家咨询具体期刊。

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