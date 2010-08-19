土地政策类论文可以发哪些期刊
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-20 16:03
我国幅员辽阔，是世界第三大国，土地资源总量大，但是人均占有耕地量远不及世界平均水平，土地资源需要合理规划利用，我国也出台了不少土地政策，保证土地资源使用的规范化和合理化，土地政策类论文可以发哪些期刊?
《中国土地科学杂志》是我国土地管理、房地产开发经营和地价评估部门，以及农林牧渔业生产、工矿交通、城乡建设、环境保护等部门与土地专业相关的科技人员，特别是从事土地调查评价，土地规划、利用、整治、保护和土地信息等专业人员以及高校有关专业的师生，在科研、教学与业务工作中的参考文献。
《中国土地》在办刊指导思想上和定位上，重点抓好当前土地管理中的热点、难点问题的策划、报道。加大基层报道面，服务基层、服务读者，拉近读者与编者的距离，增强编读互动。实行开门办刊，让基层的读者、作者参与进来，及时把基层的实践与创新反映出来、报道出来。
《广东土地科学》主要发表土地科学研究的新成果，综述、报道具有方向性的学术思想，及时反映土地科学技术领域的新思想、新观点、新方法和新技术。欢迎广大专家学者及读者围绕土地科学发展及国土资源管理的难点和热点问题进行探讨投稿。
土地是我们赖以生存的资源，合理利用土地资源对与人类的发展有着重要的生态意义，是我们每个人应尽的义务和责任，想了解更多土地类刊物可登陆中国鸣网进行查询。
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摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
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