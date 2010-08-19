土地政策类论文可以发哪些期刊

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-20 16:03

我国幅员辽阔，是世界第三大国，土地资源总量大，但是人均占有耕地量远不及世界平均水平，土地资源需要合理规划利用，我国也出台了不少土地政策，保证土地资源使用的规范化和合理化，土地政策类论文可以发哪些期刊?

《中国土地科学杂志》是我国土地管理、房地产开发经营和地价评估部门，以及农林牧渔业生产、工矿交通、城乡建设、环境保护等部门与土地专业相关的科技人员，特别是从事土地调查评价，土地规划、利用、整治、保护和土地信息等专业人员以及高校有关专业的师生，在科研、教学与业务工作中的参考文献。

《中国土地》在办刊指导思想上和定位上，重点抓好当前土地管理中的热点、难点问题的策划、报道。加大基层报道面，服务基层、服务读者，拉近读者与编者的距离，增强编读互动。实行开门办刊，让基层的读者、作者参与进来，及时把基层的实践与创新反映出来、报道出来。

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