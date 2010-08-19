成为水利工程师需要什么条件

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-20 15:31

成为水利工程师需要什么条件?水利工程师是从事水利工程施工管理、监理、预算造价等方面工作的工程师，有两种途径可以成为水利工程师，一是职称评审，二是职业资格考试，就职称来说，有助理工程师，工程师，中级工程师，高级工程师，就职业资格证书来说，有国家注册一二级建造师，国家注册结构工程师，注册监理师。

具体来说，初级职称评定比较简单，学历工作年限条件满足就可以申请，中高级职称就相对复杂一些，一是条件要求高了，要参加国家统一的职称考试，二是还需要业绩成果和论文著作，论文是要求发表在国家认可的正规刊物上，高级职称可能会需要发表核心期刊，高级职称可能还需要答辩，具体情况各地区情况有所不同。

职业资格考试是全国统一命题统一考试，通常情况每年考试一次，有的考试可能分为基础阶段和专业阶段两个阶段，都过考试即可拿到证书，证书由相关部委同意注册管理，通常这种职业资格考试难度也是相当大的，具体选择哪一种途径还需要大家根据自身实际情况来选择适合自己的方式。

水利工程师论文发表期刊： 《水利电力科技》武汉水利工程期刊，主要面向水利和电力系统的管理部门、设计院、科研院所，制造厂、发电厂、水利水电工程局、电建公司、水电站及大中专院校，兼顾外系统相关机械行业。本刊是国家电力公司、水利部“水利电力机械科技信息网”网长单位，具有行业信息优势和发行优势，在全国火电及水利水电行业拥有广泛的订户和读者。