工程核心期刊哪些好投
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-19 16:46
工程核心期刊哪些好投?核心刊物通常都不好发表，工程类的核心期刊对文章要求更高一些，因为不论哪个行业的工程施工，都涉及大量数据与模型，而工程的施工也十分注重科学性和严谨性，一丝一毫的差错可能会酿成大错，基于此，工程核心论文的写作需要大家用心再用心。
《隧道建设》隧道技术科技杂志，杂志是隧道及地下工程领域实践性很强的技术类科技期刊。1981年创刊，由中铁隧道集团主管，中铁隧道集团科研所主办，为国内外公开发行刊物，国际统一刊号ISSN 1672-741X，国内统一刊号CN 41-1355/U，自2013年改为月刊。其办刊方针是为我国经济建设服务，为推进隧道及地下工程领域技术进步服务。
《建筑结构学报》本刊宗旨在报道和交流建筑结构领域中代表我国学术水平的最新研究成果，反映本学科发展最新动态和趋势，推动国内外的学术交流，主要刊登建筑结构、抗震防振、地基基础等学科的基础理论研究、应用研究和科学实验技术的学术论文，研究报告及最新进展动态，为我国建筑科学技术研究的发展服务。
《铁道机车与动车》(原：内燃机车)(月刊)创刊于1966年，由中国北车集团大连机车研究所主办。本刊宣传和贯彻国家关于内燃牵引方面的技术方针政策，实现理论与实践、普及与提高相结合的原则，交流和推广内燃机车及相关专业方面的试验、研究、运用、检修、教学等方面的经验和成果，推动内燃牵引专业的发展。
《船海工程》海洋工程论文发表杂志，创刊于1972年，由武汉造船工程学会、武汉理工大学主办。本刊主要刊载有关船舶及海洋工程领域的工程研究和技术开发、技术改造新成果，先进生产技术和经验等方面的论文，并根据我国造船工业发展的需要，介绍国外先进的造船技术、造船工艺及有效的管理方法及经验，同时还适当选题发表通讯导航、环境保护、安全生产等方面的论文。
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电网是一个整体，因此面对这个庞大的整体，想要得到其及时的完整的信息不是那么容易的，当然，随着我国科技的不断进步，利用其一、二次设备信息慢慢的变成了可能。本文是一篇施工技术投稿的论文范文，主要论述了电网继电保护发展趋势及综合自动化系统。
我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
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江海学刊级别：北大核心
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长江科学院院报级别：北大核心
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单位：长江科学院长江科学院院报
浙江学刊级别：北大核心
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南京社会科学级别：北大核心
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单位：南京市社会科学界联合会南京社会科学
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《人民论坛 》核心期刊级别：北大核心
周期：半月刊
国内刊号:CN 11-2961/D
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单位：人民日报社主办《人民论坛 》核心期刊
《煤炭技术》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 23-1393/TD
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单位：黑龙江科技学院 哈尔滨煤矿机械研究所主办《煤炭技术》
《中国基层医药》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 34-1190/R
国际刊号:ISSN 1008-6706
单位： 中华医学会主办《中国基层医药》
《职教论坛》级别：北大核心
周期：旬刊
国内刊号:36-1078/G4
国际刊号: 1001-7518
单位：江西科技师范学院主办《职教论坛》