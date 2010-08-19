投刊到见刊要多久
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-19 15:50
期刊投刊到见刊要多久?多久能见刊主要还是由审稿时间长短来决定的，审稿时间长自然见刊晚，审稿快的话有可能1-2个月就能见刊，审稿的快慢主要看期刊的级别，级别越高通常审稿时间越久，毕竟高级别的刊物需要严格把控文章的质量来保证期刊的影响力和地位。
通常情况下，普刊对外答复的审稿时间都是1-3个月，其实有很多期刊用不了这么长时间，有些可能十天半个月左右就会给作者通知，核心刊物时间就要长一些了，一般是3-6月左右，审稿时间是由编辑初审时间、审稿人审稿时间、编辑给出意见的时间组成的。一般情况下，杂志给审稿人的审稿时间一般是：通讯2-3周，全文3-4周，但由于审稿人只是义务，没有责任，所以如果超出这个时间，编辑也只能催促一下。
除了审稿，作者反复修改稿件也是需要时间的，再加上出刊的时间，出刊时间要结合期刊具体的出版周期，看期刊是月刊还是双月刊，还是季刊，总之，不同刊物的见刊时间不尽相同，为了避免因为出刊时间的问题影响论文发表，建议大家提前准备，这样才能有备无患。
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