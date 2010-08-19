评中级药剂师可以发表哪些专业期刊

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-19 15:16

有作者咨询评中级药剂师可以发表哪些专业期刊?药剂师的职称是这样设置的，初级为药士、药师，中级为主管药师，高级为副主任药师、主任药师，中级药剂师就是主管药师，中级药剂师发表论文应当先了解清楚所在省份的政策要求，以及所在单位的具体要求，根据要求选择期刊发表论文。

《中国药师》由国家药品监督管理局主管，于1998年正式出版。旨在面向广大药师，积极宣传国家有关方针、政策和法规，传播药学新理论、新知识、新技术、新工艺、配合国家执业药师制度的实施，开展药学人员继续教育，传递国内外药学信息，促进药师经验交流和医、药学人员间的信息沟通，为药学事业的发展和医药经济的繁荣服务。

《临床医药实践》杂志创办于1947年，是经国家新闻出版总署批准国内外公开发行的国家综合性医学期刊，也是我国最高传播医药卫生新理论、新技术的医学期刊之一，创办多年来，为各级医学科技人员服务，为医学科技事业的发展服务，为促进我国医学科技信息转换为社会生产力而服务。

《中国执业药师》自2003年12月创刊以来，一直遵循服务于执业药师，服务于药品生产、流通、研究、使用领域的广大药学技术人员的办刊宗旨，力求使杂志成为执业药师提高专业水平、交流研究成果的重要平台。2008年7月，杂志的主办单位变更为中国执业药师协会，为进一步明确刊物定位特色，突出杂志的权威性、专业性与指导性，经新一届编审委员会研究决定，从2008年7月起正式改版，对杂志现有栏目和内容加以调整。

职称政策的改革可能有些省份对论文的发表不做硬性规定了，但是职称论文仍然是可以作为评审的参考条件的，也就是说参评者如果能有2-3篇已经成功发表的论文，可以为职称评审加分，所以建议大家时间允许精力允许，自己也有能力顾及的情况下，最好发表两篇左右的职称论文，对职业发展绝对是有益处的。