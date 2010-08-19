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有哪些风湿病方面的杂志

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-19 15:12

 　　风湿病是一种很常见的疾病，尤其中老年人，主要病灶都集中在手腕、指关节、脚腕等关节处，会随着季节与气候反复发作，给患者的日常生活带来不便，目前治疗风湿病的有效治疗办法是手术治疗，比如关节置换，或是肌腱修复，有哪些风湿病方面的杂志?

　　《风湿病与关节炎》国家级医学期刊，创刊于2012年，为中国科学技术协会主管，中华中医药学会主办的系列杂志之一。2012年3月经国家新闻出版总署批准创刊。《风湿病与关节炎》是面向国内外发行的突出中国风湿病学特色的专业学术期刊，以风湿病的临床诊断、治疗、护理、康复、预防为主，涵盖与之相关的中医、西医、中西医结合等专业，突出临床实用性。

风湿病与关节炎

　　《中华风湿病学杂志》为风湿病学专业学术期刊，以广大风湿病学医师为主要读者对象，报道风湿病学领域领先的科研成果和临床诊疗经验，以及对风湿病学临床有指导作用、且与风湿病学临床密切结合的基础理论研究。在“贯彻党和国家的卫生工作方针政策，贯彻理论与实践、普及与提高相结合的方针，反映我国风湿病学临床科研工作的重大进展，促进国内外风湿病学学术交流”的办刊宗旨指导下，《中华风湿病学杂志》为宣传党和政府的科技方针政策，传递医学信息，开展学术交流，促进医学科技成果转化为生产力做出了一定的贡献。

中华风湿病学杂志

　　《中华骨与关节外科杂志》杂志于2008年4月创刊。中国工程院院士，北京协和医学院、北京协和医院外科学系主任、骨科主任、中华医学会骨科分会主任委员邱贵兴教授任主编，全国各大医院(军队医院)知名骨科专家担任顾问编委，常务编委，中国医学科学院北京协和医学院主办的国家级权威刊物。

中华骨与关节外科杂志

　　外科医生想要得到职位的晋升也是需要发表论文的，以上几本适合风湿病研究论文发表的刊物供大家参考，如果您还有其他疑问，或是想了解更多刊物，可以登陆中国鸣网进行咨询。

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