文章如何才能发表在核心期刊上
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-18 16:54
文章如何才能发表在核心期刊上?提到发表核心期刊，肯定有许多作者感到头大，的确，核心刊物相比较普刊发表难度确实大了许多，费用也高了许多，对于核心刊物自身来说，能入选核心刊物是对期刊自身学术水平的一种极大肯定，期刊为了保持自身的学术地位和影响力就必须对文章进行非常严格的筛选，核心刊物的数量相比普刊少了太多，这就使得核心刊物根本不缺稿源，但是缺的是高质量文章，因此，想要发表核心期刊还是得在文章质量上下大力气才行，核心论文怎么写作?
要知道，核心期刊的编辑每天要收到上百篇稿件，这么多的论文，编辑是如何审稿的呢?初审编辑，一般会先看题目，筛选一批论文，淘汰一批论文。其次，编辑会通过摘要内容，再刷掉一批。再三，编辑会根据文章段落的逻辑性，即文章架构，再淘汰一批。最后，才是根据论文的创新性、深度和学术性，具体审稿。要正确掌握论文写作的基木要求及规范化，并注意选择对口的专业期刊投稿，且遵循所投刊物的格式要求，再加上导师能对论文严格把好质量关，则可避免因投稿后反复退修而耽误了论文发表的时间，又可减少稿件在初审阶段就被退稿的可能，从而提高论文的录用率。
发表核心期刊是个苦战，大家在写作前，先了解清楚所投刊物的具体要求，结合要求来写作，中稿率也会大大增加，写作前要浏览大量的经典文献、注意学术积累，在这个过程中，还要注重利用网络，特别是一些专业数据库，发达的网络资源我们应该充分利用起来。
下一篇：返回列表
精品阅读推荐
- 12016-10-18文章如何才能发表在核心期刊上
- 22016-10-18书法论文发表期刊推荐
- 32016-10-18河北省发表省级论文的刊物有哪些
- 42016-10-18廉政类论文发在哪些刊物
- 52016-10-17医学论文怎么写
- 62016-10-17浙江省公路工程施工方面的论文在哪发表
- 72016-10-17采矿中级工程师论文在什么期刊发
- 82016-10-17法学核心期刊推荐
- 12014-11-18核心期刊和C刊的区别
- 22015-05-26论文相似度要小于多少才可以发表
- 32014-12-23毕业论文副标题和分标题怎么写
- 42016-02-012016年广西中小学教师职称评审要求有哪些
- 52015-04-102015年核心期刊目录什么时候公布
- 62015-06-23一篇论文可以有两个通讯作者吗？
- 72014-12-17毕业论文撰写实证分析都有哪些
- 82015-07-23科技视界是不是核心期刊？
- 12016-10-18如何提升高校二级学院办公室管理工作水平
- 22016-10-18癌患者术后护理方法
- 32016-10-18如何提高急诊分诊划分正确率
- 42016-10-18不同品种甜玉米的种植特点
- 52016-10-18导尿管感染的原因及护理
- 62016-10-18英语早读课在英语教学中的作用
- 72016-10-18人力资源管理在煤炭企业发展中的作用
- 82016-10-18樟子松种植育苗技术要点
- 12016-01-27施工技术投稿探讨电网继电保护发展趋势及综合自动化系统
- 22016-01-27论文发表省级期刊投稿以学习活动为中心的网络学习活动个案研究
- 32010-09-08我国建筑类专业大学毕业生的就业形势分析
- 42016-01-26法律期刊投稿困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨
- 52016-01-27教师征稿范文数字彩虹工程(DRP)促进差异化发展
- 62012-07-24大学生兼职现状分析及对策研究
- 72012-12-29FCGK-1型强效防蜡导流装置在濮城油田的应用
- 82010-08-19论诚实守信的重要性
优质论文推荐更多>>
电网是一个整体，因此面对这个庞大的整体，想要得到其及时的完整的信息不是那么容易的，当然，随着我国科技的不断进步，利用其一、二次设备信息慢慢的变成了可能。本文是一篇施工技术投稿的论文范文，主要论述了电网继电保护发展趋势及综合自动化系统。
我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
优质期刊推荐
- 1学报《辽宁农业职业技术学院学报》
- 2学报《重庆工贸职业技术学院学报》
- 3学报《辽宁行政学院学报》
- 4学报《内蒙古财经大学学报》
- 5学报《安徽职业技术学院学报》
- 6学报《广西财政高等专科学校学报》
- 7学报《北京石油化工学院学报》
- 8学报《中国石油大学胜利学院学报》
核心期刊推荐
-
情报杂志级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:61-1167/G3
国际刊号:1002-1965
单位：陕西省科学技术信息研究所情报杂志
非织造布级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:23-1320/TS
国际刊号:1002-0551
单位：轻工业甜菜糖业研究所非织造布
长江科学院院报级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:42-1171/TV
国际刊号:1001-5485
单位：长江科学院长江科学院院报
浙江学刊级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:33-1005/C
国际刊号:1003-420X
单位：浙江省社会科学院浙江学刊
-
浙江学刊级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:33-1005/C
国际刊号:1003-420X
单位：浙江省社会科学院浙江学刊
南京社会科学级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:32-1302/C
国际刊号:1001-8263
单位：南京市社会科学界联合会南京社会科学
钻采工艺级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:51-1177/TE
国际刊号:1006-768X
单位：钻采工程技术研究院钻采工艺
东南学术级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:35-1197/C
国际刊号:1008-1569
单位：福建省社会科学界联合会东南学术
-
《人民论坛 》核心期刊级别：北大核心
周期：半月刊
国内刊号:CN 11-2961/D
国际刊号: ISSN 1004-3381
单位：人民日报社主办《人民论坛 》核心期刊
《煤炭技术》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 23-1393/TD
国际刊号:ISSN 1008-8725
单位：黑龙江科技学院 哈尔滨煤矿机械研究所主办《煤炭技术》
《中国基层医药》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 34-1190/R
国际刊号:ISSN 1008-6706
单位： 中华医学会主办《中国基层医药》
《职教论坛》级别：北大核心
周期：旬刊
国内刊号:36-1078/G4
国际刊号: 1001-7518
单位：江西科技师范学院主办《职教论坛》