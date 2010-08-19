文章如何才能发表在核心期刊上

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-18 16:54

文章如何才能发表在核心期刊上?提到发表核心期刊，肯定有许多作者感到头大，的确，核心刊物相比较普刊发表难度确实大了许多，费用也高了许多，对于核心刊物自身来说，能入选核心刊物是对期刊自身学术水平的一种极大肯定，期刊为了保持自身的学术地位和影响力就必须对文章进行非常严格的筛选，核心刊物的数量相比普刊少了太多，这就使得核心刊物根本不缺稿源，但是缺的是高质量文章，因此，想要发表核心期刊还是得在文章质量上下大力气才行，核心论文怎么写作?

要知道，核心期刊的编辑每天要收到上百篇稿件，这么多的论文，编辑是如何审稿的呢?初审编辑，一般会先看题目，筛选一批论文，淘汰一批论文。其次，编辑会通过摘要内容，再刷掉一批。再三，编辑会根据文章段落的逻辑性，即文章架构，再淘汰一批。最后，才是根据论文的创新性、深度和学术性，具体审稿。要正确掌握论文写作的基木要求及规范化，并注意选择对口的专业期刊投稿，且遵循所投刊物的格式要求，再加上导师能对论文严格把好质量关，则可避免因投稿后反复退修而耽误了论文发表的时间，又可减少稿件在初审阶段就被退稿的可能，从而提高论文的录用率。

发表核心期刊是个苦战，大家在写作前，先了解清楚所投刊物的具体要求，结合要求来写作，中稿率也会大大增加，写作前要浏览大量的经典文献、注意学术积累，在这个过程中，还要注重利用网络，特别是一些专业数据库，发达的网络资源我们应该充分利用起来。