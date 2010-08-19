书法论文发表期刊推荐
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-18 16:34
书法是一种我国特有的传统文化艺术，在我国有着悠久的历史，历史上涌现出了许许多多知名的书法家，时至今日，他们的作品依旧被人们津津乐道，即便是现代社会，我们身边也有不少书法爱好者，书法写作陶冶情操，更是对人的心态和精气神的一种历练，书法论文发表期刊有哪些?
《书法》旨在介绍中国传统书法篆刻艺术，指导读者学习和欣赏，为提高中华民族书法篆刻艺术水平服务。内容现代与古代兼顾，书法为主，刻印为副，作品和文字并重。主要栏目：时空、视野、翰墨、经典等。
《书法赏评》创刊已有二十年，是同类刊物的老字号，始终受到书法界的关注与重视。尤其是在九十年中期改版以来，大十六开本，高级亚分纸印刷、精美的装祯，富有现代感的板块版式结构，形式大气而华丽，是目前国内装祯挡次最高的书法刊物，再加上其浓郁的学术内涵，形式与内容均处于领先地位，受到当代书法界的广泛赞扬。
《中国钢笔书法》杂志社是共青团浙江省委直属的事业单位，杂志创办于1985年，是全国硬笔书法界唯一的公开发行刊物，总发行量已突破1500万份，在国内外享有很高的美誉。其权威性、艺术性深受业内专家的认可。
抒发论文的写作也是要经过确定选题-拟定题目-搜集文献资料-写作这样的流程，作者在平时不妨勤学苦练，提高自己的书法水平，除此之外，在多多阅读一些书法方面的专著等一些优秀文献，积累的同时找到适合自己的研究方向。
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摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
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单位： 中华医学会主办《中国基层医药》
《职教论坛》级别：北大核心
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