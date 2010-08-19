河北省发表省级论文的刊物有哪些
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-18 15:30
省级论文写作难度和发表难度相对是比较低的，可以发表省级论文的刊物数量也比较多，作者的选择范围也是比较广泛的，大部分的职称评审只要无特殊要求，发表省级刊物就可以了，近来就有人咨询河北省发表省级论文的刊物有哪些?鸣网为您汇总了几本，工大家参考：
《河北审计》审计职称论文发表杂志，坚持为社会主义服务的方向，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，贯彻“百花齐放、百家争鸣”和“古为今用、洋为中用”的方针，坚持实事求是、理论与实际相结合的严谨学风，传播先进的科学文化知识，弘扬民族优秀科学文化，促进国际科学文化交流，探索防灾科技教育、教学及管理诸方面的规律，活跃教学与科研的学术风气，为教学与科研服务。
《河北电力技术》电力技术论文发表，创刊于1982年，由河北省电机工程学会、河北省电力研究院主办。宣传国家有关电力技术的方针、政策、开展电力电机工程方面生产、建设、科研等的学术讨论,技术经验交流,促进电力电机工程事业的发展。
《河北建筑工程学院学报》学报是经国家科委、国家新闻出版署批准的国内外公开发行的学术期刊，她以繁荣科学文化、促进学术交流、发现培养人才、为两个文明建设服务为办刊宗旨。主要刊登工业与民用建筑、环境工程、建筑学、给排水、暖通、空调、计算机技术、采矿、地质、机械工程、电气工程、数学、物理、化学和管理工程等方面的学术论文。
《河北煤炭》是省级综合煤炭科技、经济、信息的技术性刊物。主要任务是宣传党和国家有关方针政策，及时报道煤炭系统各专业的科研成果、生产经验，为煤炭生产建设、多种经营、科研和教学服务。本刊立足本省，面向全国，注重论文的先进性、实用性和效益性。
以上只是河北省刊物的一少部分，河北省的刊物数量还是比较多的，如果作者想了解更多的河北省的刊物，可以登陆中国鸣网进行搜索与查询。
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我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
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