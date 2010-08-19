河北省发表省级论文的刊物有哪些

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-18 15:30

省级论文写作难度和发表难度相对是比较低的，可以发表省级论文的刊物数量也比较多，作者的选择范围也是比较广泛的，大部分的职称评审只要无特殊要求，发表省级刊物就可以了，近来就有人咨询河北省发表省级论文的刊物有哪些?鸣网为您汇总了几本，工大家参考：

《河北审计》审计职称论文发表杂志，坚持为社会主义服务的方向，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，贯彻“百花齐放、百家争鸣”和“古为今用、洋为中用”的方针，坚持实事求是、理论与实际相结合的严谨学风，传播先进的科学文化知识，弘扬民族优秀科学文化，促进国际科学文化交流，探索防灾科技教育、教学及管理诸方面的规律，活跃教学与科研的学术风气，为教学与科研服务。

《河北电力技术》电力技术论文发表，创刊于1982年，由河北省电机工程学会、河北省电力研究院主办。宣传国家有关电力技术的方针、政策、开展电力电机工程方面生产、建设、科研等的学术讨论,技术经验交流,促进电力电机工程事业的发展。

《河北建筑工程学院学报》学报是经国家科委、国家新闻出版署批准的国内外公开发行的学术期刊，她以繁荣科学文化、促进学术交流、发现培养人才、为两个文明建设服务为办刊宗旨。主要刊登工业与民用建筑、环境工程、建筑学、给排水、暖通、空调、计算机技术、采矿、地质、机械工程、电气工程、数学、物理、化学和管理工程等方面的学术论文。

《河北煤炭》是省级综合煤炭科技、经济、信息的技术性刊物。主要任务是宣传党和国家有关方针政策，及时报道煤炭系统各专业的科研成果、生产经验，为煤炭生产建设、多种经营、科研和教学服务。本刊立足本省，面向全国，注重论文的先进性、实用性和效益性。

以上只是河北省刊物的一少部分，河北省的刊物数量还是比较多的，如果作者想了解更多的河北省的刊物，可以登陆中国鸣网进行搜索与查询。