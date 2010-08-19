廉政类论文发在哪些刊物

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-18 15:26

廉政一词的含义就是政府公职人员能公正廉洁的履行自己的职责，近些年我国的反腐力度不断加大，揪出了不少败坏我党风气的贪官，老百姓也是拍手叫好的，只有这样才能促进我国经济社会的平稳发展，为人民群众创造安宁和谐的生活环境，廉政类论文发在哪些刊物?

《政协天地》政法期刊，创刊于2003年，是由福建省政协办公厅主办。政协天地目录：卷首、政协经纬、议政建言、广开言路、文苑翰墨、专题报道、天地月报、交流指导、名镇名村、文史纵横、委员谈基层文化、文摘天地、连线基层、学习贯彻十八大、前言、理论之窗、本刊专稿、统战知识、委员风采。

《陕西社会主义学院学报》政治学报，创刊于1998年，由陕西社会主义学院主办。本刊坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，坚持正确的舆论导向，严格遵守党和国家有关新闻出版的方针、政策，全国准确地宣传党的统一战线理论、方针、政策为主要内容，全国准确地宣传科学社会主义理论，交流社院教学等。

《政治指导员》思想政治杂志，杂志创刊于1982年，徐向前元帅题写刊名，被中宣部、国家新闻出版总署评定为“全国百种重点期刊”，被中国人民解放军总政治部、总后勤部列为“全军部队必订期刊”。先后荣获“全国优秀社会科学期刊奖”、“全国百种重点社会科学期刊奖”、“首届中国人民解放军期刊奖”、“国家期刊奖百种重点期刊”、“首届中国出版政府奖”。

廉政论文的写作和其他类别的论文的写作一样，要把握论文写作的几本结构，在此基础上，根据作者的工作经验与工作实践，结合自己的专业所长，选择适合自己的选题方向去写作，最好要有创新点，即便没有也不要重复别人已经写过的研究过的选题，除非你有信心可以超越前者。

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