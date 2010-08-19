医学论文怎么写

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-17 17:06

医学论文怎么写?许多医生朋友都会这样问，医学论文与其他行业的论文相比，写作难度与发表难度都要更大一些，因为医学是一门十分严谨，关乎人类生命健康安全的科学，医学的职称评审相当严格，医生评高级职称有很多医院还会要求发表sci论文，难度可想而知，而大部分医务工作者平时工作都十分繁忙，无论是基层的护理人员还是主治医师，那么如何在有限的闲暇时间完成论文的写作与发表呢?

建议广大医务工作者结合自己平时的工作和学习，借助数据库查找相关的参考资料，大量参阅相关文献，筛选自己喜欢的、熟悉的内容，找出具有科学性、实用性的论点，着手撰写，在动手书写医学论文之前，首先要在头脑里详细构思SCI医学论文的整体结构，多参考其他的医学论文的写法，列出详细的提纲，并尽可能的详细，这样在动笔开始写作以后就不会脱题，医学论文要尽可能多的利用图形、表格、公式、数据表达意思，说明原理、方案等，有助于读者理解内容。

想要写好论文，还有个重要因素，就是医生平时工作当中学术的积累，再有就是闲暇时间的学习，如果能做到在工作中不断积累总结，同时空余时间学习专业知识，日积月累，这就是医务人员宝贵的知识财富，有了过硬的专业知识，写论文根本不是什么难事儿，因此也建议大家利用好工作之余的时间进行学习，长久坚持下来一定会有不小的收获。

医学论文发表期刊：《医学研究通讯》紧跟医学发展趋势，对医学热点予以适时追踪,内容新颖、及时，学术水平较高，以从事医疗、科研工作者为读者对象，以报道医学领域的重大科研成果、国家重点课题的医学进展、医疗新技术和诊疗经验为主要内容，突出科学性、先进性、创新性和实用性，促进医学领域的学术交流。